Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал изнуряющую тренировку

52-летний Дуэйн &quot;Скала&quot; Джонсон показал изнуряющую тренировку, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:07 Фото: Instagram/therock
Один из самых кассовых и высокооплачиваемых актеров в мире Дуэйн "Скала" Джонсон часто публикует в социальных сетях видео, на которых демонстрирует успехи на тренировках. На днях он поделился очередным роликом из спортзала, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель, находясь в Японии, в описании к последней из публикаций отметил, что занятия являются отличным способом свести к минимуму смену часовых поясов и "отработать блинчики".

Стоит отметить, что Джонсона считают одним из величайших рестлеров всех времен. До начала актерской карьеры он восемь лет выступал в WWE (американский рестлинг-промоушн).

Также в январе 2024 года Джонсон вошел в совет директоров TKO, материнской компании WWE и промоушена смешанных единоборств UFC.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:07
Дуэйн "Скала" Джонсон встретил Хэллоуин в футболке Бэкхема
, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:07

Кроме восхищенных комментариев под постами встречаются и обращения за советами. К примеру, один из пользователей спросил мнение атлета о лучшем протеине.

Ранее 63-летний постановщик боевых сцен Жан-Клод Ван Дамм опубликовал коллаж в социальных сетях. Американский актер повторил свое культовое фото спустя 36 лет. Его можно посмотреть здесь.

Читайте также

Буйнов ответил на слухи, что улетел из России
Александр Буйнов отреагировал на слухи об отъезде из России
Необычные дождевые капли привели в восторг пользователей Казнета
Необычные дождевые капли привели в восторг пользователей Казнета
Ксения Бородина ответила хейтерам
Ксения Бородина резко ответила, откуда у нее деньги на новую квартиру
Анастасия Московчук
США 2024 год Тренировки Социальные сети Актеры Кино Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: