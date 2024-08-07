52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал изнуряющую тренировку
Предприниматель, находясь в Японии, в описании к последней из публикаций отметил, что занятия являются отличным способом свести к минимуму смену часовых поясов и "отработать блинчики".
Стоит отметить, что Джонсона считают одним из величайших рестлеров всех времен. До начала актерской карьеры он восемь лет выступал в WWE (американский рестлинг-промоушн).
Также в январе 2024 года Джонсон вошел в совет директоров TKO, материнской компании WWE и промоушена смешанных единоборств UFC.
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