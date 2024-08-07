52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал изнуряющую тренировку

Один из самых кассовых и высокооплачиваемых актеров в мире Дуэйн "Скала" Джонсон часто публикует в социальных сетях видео, на которых демонстрирует успехи на тренировках. На днях он поделился очередным роликом из спортзала, сообщает Zakon.kz.

Предприниматель, находясь в Японии, в описании к последней из публикаций отметил, что занятия являются отличным способом свести к минимуму смену часовых поясов и "отработать блинчики".

Стоит отметить, что Джонсона считают одним из величайших рестлеров всех времен. До начала актерской карьеры он восемь лет выступал в WWE (американский рестлинг-промоушн).

Также в январе 2024 года Джонсон вошел в совет директоров TKO, материнской компании WWE и промоушена смешанных единоборств UFC.

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Кроме восхищенных комментариев под постами встречаются и обращения за советами. К примеру, один из пользователей спросил мнение атлета о лучшем протеине.

Ранее 63-летний постановщик боевых сцен Жан-Клод Ван Дамм опубликовал коллаж в социальных сетях. Американский актер повторил свое культовое фото спустя 36 лет. Его можно посмотреть здесь.