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Александр Буйнов отреагировал на слухи об отъезде из России

Буйнов ответил на слухи, что улетел из России, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 10:35 Фото: Instagram/buinovofficial
74-летний российский певец Александр Буйнов прокомментировал многочисленные слухи об эмиграции, находясь в Сочи. "Всем советую", заявил музыкант, обращаясь к общественности, сообщает Zakon.kz.

Буйнов опубликовал пост в личном блоге и уточнил, что его рассмешили слухи об отлете за границу. По словам артиста, Сочи является для него лучшим местом для отдыха.

"Кто-то на днях в комментариях написал, что я улетел на Мальдивы. Рассмешили. Я в родном и любимом Сочи. Лучше места и быть не может".Александр Буйнов

В продолжении шоумен подчеркнул, что на постоянной основе посещает курорт на Чёрном море.

"Каждый год я приезжаю сюда и испытываю невероятный кайф: море, воздух, уличные музыканты, да и сама атмосфера непередаваема. И, конечно, вечерний Сочи шикарен. Всем советую, приезжайте, впереди бархатный сезон, а эта особая атмосфера отдыха".Александр Буйнов

Ранее стало известно, что артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России на отдых в Испанию.

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