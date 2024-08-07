Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына
Фото: Instagram/arman_dav
Известный казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил, что сегодня, 7 августа 2024 года, его сыну Аяту исполняется 17 лет. В этот день он обратился с интересной просьбой к подписчикам, сообщает Zakon.kz.
Свое поздравление он опубликовал в личном блоге.
"У него последний школьный учебный год, и в следующем году он тоже выпархивает из нашего семейного гнезда. Я уже как-то писал, что о его появлении мы узнали во время нашей поездки в хадж. И с этих самых пор наша жизнь стала совсем другой – счастливее и радостней. Он – второй сын в нашей семье".Арман Давлетяров
В дополнении он пожелал сыну доброго пути и напомнил о постоянной поддержке.
Завершая поздравление, Давлетяров озвучил просьбу, оставив страницу сына в Instagram.
"Подпишитесь на нее, пожалуйста. Он будет этому очень рад!"Арман Давлетяров
Стоит отметить, что Давлетяров с супругой воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.
В июле 2024 года исполнилось два года, как умерла мама заслуженного деятеля Казахстана Армана Давлетярова. К годовщине ведущий опубликовал ряд видео и фотографий с мамой.
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