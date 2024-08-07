Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына

Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 11:40 Фото: Instagram/arman_dav
Известный казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил, что сегодня, 7 августа 2024 года, его сыну Аяту исполняется 17 лет. В этот день он обратился с интересной просьбой к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

Свое поздравление он опубликовал в личном блоге.

"У него последний школьный учебный год, и в следующем году он тоже выпархивает из нашего семейного гнезда. Я уже как-то писал, что о его появлении мы узнали во время нашей поездки в хадж. И с этих самых пор наша жизнь стала совсем другой – счастливее и радостней. Он –  второй сын в нашей семье".Арман Давлетяров

В дополнении он пожелал сыну доброго пути и напомнил о постоянной поддержке.

Завершая поздравление, Давлетяров озвучил просьбу, оставив страницу сына в Instagram.

"Подпишитесь на нее, пожалуйста. Он будет этому очень рад!"Арман Давлетяров

Стоит отметить, что Давлетяров с супругой воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.

В июле 2024 года исполнилось два года, как умерла мама заслуженного деятеля Казахстана Армана Давлетярова. К годовщине ведущий опубликовал ряд видео и фотографий с мамой.

Читайте также

Алсу, живое исполнение, Крутой
"Неожиданный перформанс" Алсу вызвал бурную реакцию поклонников
Буйнов ответил на слухи, что улетел из России
Александр Буйнов отреагировал на слухи об отъезде из России
52-летний Дуэйн &quot;Скала&quot; Джонсон показал изнуряющую тренировку
52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал изнуряющую тренировку
Анастасия Московчук
Давлетяров Арман 2024 год День рождения Социальные сети Семья Знаменитости Многодетные семьи
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: