Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына

Фото: Instagram/arman_dav

Известный казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил, что сегодня, 7 августа 2024 года, его сыну Аяту исполняется 17 лет. В этот день он обратился с интересной просьбой к подписчикам, сообщает Zakon.kz.

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