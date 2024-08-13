Интересным фактом о своем дне рождения поделился Арман Давлетяров

Заслуженный деятель Казахстана, ведущий, российско-казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров 13 августа отмечает день рождения – ему исполнилось 53 года. Но много где его поздравляют 12 августа, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал пост, в котором рассказал, что отказался от шумных вечеринок в честь этого праздника.

"Сегодня наступил мой день рождения – когда-то это был повод для шумных праздников, но сейчас он стал для меня обычным днем. Время идет, и вместе с ним меняются наши ценности, наши взгляды на то, что по-настоящему важно. Сейчас, в этот момент, рядом со мной моя семья, мои дети, мои близкие, те, кто действительно значим. Мы живем сегодня в непростое время, когда пышные праздники уже неуместны", – пишет бывший гендиректор российского телеканала "Муз-ТВ".

Он продолжил, что изменил приоритеты и отношение к подобным торжествам.

"Я безмерно благодарен каждому из вас за внимание, за теплые слова и за ту любовь, которую вы дарите мне. Жизнь движется вперед, меняются декорации и роли, но есть что-то вечное – это любовь и поддержка тех, кто всегда рядом. Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни. Люблю вас всем сердцем!" – резюмировал Давлетяров.

Кроме того, Давлетяров поделился интересным фактом о своем дне рождения: в его паспорте значится 12 августа, поэтому много где – где занесена в базы эта дата, его поздравляют именно 12-го.

Фото: Instagram/arman_dav

Около недели назад, 7 августа, сыну Армана Давлетярова исполнилось 17 лет. В этот день он также обратился к своим подписчикам.