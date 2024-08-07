Алсу в национальной башкирской одежде удивила фанатов

Российская популярная певица Алсу удивила фанатов новым образом, сообщает Zakon.kz.

Артистка 7 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео, на которых она одета в национальную одежду Башкортостана.



"С сегодняшнего дня в Национальном музее Республики Башкортостан начинает работу фотопроект "С любовью к Уфе", посвященный 450-летию Уфы. (...) Фотопроект "С любовью к Уфе" направлен на объединение людей разных поколений, профессий и увлечений. В его создании приняли участие выдающиеся представители российского шоу-бизнеса, театральной сцены, кинематографа, спорта, художественного и литературного мира, которые поделятся своим видением истории и культурного наследия Башкортостана", – написала она под постом.

Алсу также опубликовала видео, на котором она позирует в красивой национальной одежде. Сопроводила ролик певица своей песней на башкирском языке.

"А вы знали, что в моем репертуаре есть песни на башкирском языке?" – спросила певица у фанатов.

Фанатам понравился новый образ и песня Алсу. Они оставили множество лайков и комментариев:

Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю , горжусь и люблю!

Очень красиво и чисто поете на башкирском языке!

В любом наряде красотка.

Ранее Алсу сразила поклонников живым исполнением своей песни.