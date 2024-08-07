Алсу в национальной башкирской одежде удивила фанатов
Фото: Instagram/alsou_a
Российская популярная певица Алсу удивила фанатов новым образом, сообщает Zakon.kz.
Артистка 7 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото и видео, на которых она одета в национальную одежду Башкортостана.
"С сегодняшнего дня в Национальном музее Республики Башкортостан начинает работу фотопроект "С любовью к Уфе", посвященный 450-летию Уфы. (...) Фотопроект "С любовью к Уфе" направлен на объединение людей разных поколений, профессий и увлечений. В его создании приняли участие выдающиеся представители российского шоу-бизнеса, театральной сцены, кинематографа, спорта, художественного и литературного мира, которые поделятся своим видением истории и культурного наследия Башкортостана", – написала она под постом.
Алсу также опубликовала видео, на котором она позирует в красивой национальной одежде. Сопроводила ролик певица своей песней на башкирском языке.
"А вы знали, что в моем репертуаре есть песни на башкирском языке?" – спросила певица у фанатов.
Фанатам понравился новый образ и песня Алсу. Они оставили множество лайков и комментариев:
- Удивительная женщина, которая умеет носить абсолютно разные образы так, что они ей все идут вне времени, вне возраста, вне настроения. Уважаю , горжусь и люблю!
- Очень красиво и чисто поете на башкирском языке!
- В любом наряде красотка.
Ранее Алсу сразила поклонников живым исполнением своей песни.
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