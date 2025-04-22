Алсу озадачила фанатов дуэтом с "невероятной артисткой"
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу Абрамова, более известная мононимно как Алсу, сообщила радостную информацию армии преданных поклонников. Артистка анонсировала новую композицию и обратилась с вопросом к фанатам, сообщает Zakon.kz.
Объявление о предстоящей премьере актриса разместила в понедельник, 21 апреля 2025 года, на странице в Instagram.
"Врываюсь в рабочую неделю с новостью о новом релизе за 25 апреля. Это очень проникновенный, глубокий трек, дуэт с невероятной артисткой с потрясающим голосом. Есть догадки, кто это?" – говорится в подписи к ее публикации.
В ответ один из комментаторов оставил шутку о творчестве 41-летней знаменитости: "Алсу за полгода выпустила больше песен, чем за всю карьеру. Эту машину больше не остановить. Это теперь новая Алсу".
Пользователи также оставили свои предположения о будущем дуэте. Большинство считает, что компанию Алсу составит Ева Власова.
- Ева Власова. И это будет потрясающий дуэт. Красивые, самодостаточные и талантливейшие певицы.
- Асти?
- Ждем. Да будет новый хит.
- Как, оказывается, важно вовремя развестись.
- Огонь! С Евой!
- Так хочется уже услышать ваш дуэт.
- Очень неожиданно.
- Алсу, что ты делаешь!
- Нюша? – отмечают другие подписчики.
Ранее казахстанский паралимпийский чемпион Давид Дегтярёв впервые опубликовал совместное фото с женой. Публикацию сопровождает музыкальная композиция группы Queen под названием We Are the Champions.
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