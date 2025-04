Алсу озадачила фанатов дуэтом с "невероятной артисткой"

Российская певица Алсу Абрамова, более известная мононимно как Алсу, сообщила радостную информацию армии преданных поклонников. Артистка анонсировала новую композицию и обратилась с вопросом к фанатам, сообщает Zakon.kz.

Объявление о предстоящей премьере актриса разместила в понедельник, 21 апреля 2025 года, на странице в Instagram.

"Врываюсь в рабочую неделю с новостью о новом релизе за 25 апреля. Это очень проникновенный, глубокий трек, дуэт с невероятной артисткой с потрясающим голосом. Есть догадки, кто это?" – говорится в подписи к ее публикации.

В ответ один из комментаторов оставил шутку о творчестве 41-летней знаменитости: "Алсу за полгода выпустила больше песен, чем за всю карьеру. Эту машину больше не остановить. Это теперь новая Алсу".

Пользователи также оставили свои предположения о будущем дуэте. Большинство считает, что компанию Алсу составит Ева Власова.

Ева Власова. И это будет потрясающий дуэт. Красивые, самодостаточные и талантливейшие певицы.

Асти?

Ждем. Да будет новый хит.

Как, оказывается, важно вовремя развестись.

Огонь! С Евой!

Так хочется уже услышать ваш дуэт.

Очень неожиданно.

Алсу, что ты делаешь!

Нюша? – отмечают другие подписчики.

