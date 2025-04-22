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Культура и шоу-бизнес

Алсу озадачила фанатов дуэтом с "невероятной артисткой"

Алсу, дуэт интрига, песня , фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 10:53 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу Абрамова, более известная мононимно как Алсу, сообщила радостную информацию армии преданных поклонников. Артистка анонсировала новую композицию и обратилась с вопросом к фанатам, сообщает Zakon.kz.

Объявление о предстоящей премьере актриса разместила в понедельник, 21 апреля 2025 года, на странице в Instagram.

"Врываюсь в рабочую неделю с новостью о новом релизе за 25 апреля. Это очень проникновенный, глубокий трек, дуэт с невероятной артисткой с потрясающим голосом. Есть догадки, кто это?" – говорится в подписи к ее публикации.

В ответ один из комментаторов оставил шутку о творчестве 41-летней знаменитости: "Алсу за полгода выпустила больше песен, чем за всю карьеру. Эту машину больше не остановить. Это теперь новая Алсу".

Пользователи также оставили свои предположения о будущем дуэте. Большинство считает, что компанию Алсу составит Ева Власова.

  • Ева Власова. И это будет потрясающий дуэт. Красивые, самодостаточные и талантливейшие певицы.
  • Асти?
  • Ждем. Да будет новый хит.
  • Как, оказывается, важно вовремя развестись.
  • Огонь! С Евой!
  • Так хочется уже услышать ваш дуэт.
  • Очень неожиданно.
  • Алсу, что ты делаешь!
  • Нюша? – отмечают другие подписчики.

Ранее казахстанский паралимпийский чемпион Давид Дегтярёв впервые опубликовал совместное фото с женой. Публикацию сопровождает музыкальная композиция группы Queen под названием We Are the Champions.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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