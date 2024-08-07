"Неожиданный перформанс" Алсу вызвал бурную реакцию поклонников

Российская певица Алсу сразила поклонников живым исполнением своей песни, сообщает Zakon.kz.

Видеозаписью своего "мини-концерта" исполнительница поделилась в Instagram. Примечательно, что аккомпанировал ей композитор Игорь Крутой, написавший музыку к этой песне.

"Лунная тропа" – одна из моих самых любимых песен. Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с Маэстро Игорем Крутым", – подписала публикацию Алсу.

Этот "перформанс" вызвал шквал положительных откликов у поклонников певицы:

Мурашки, великолепный голос! И Игорь Крутой невообразимо крутой композитор.

Я первый раз услышала ее живой голос, очень красиво, аж мурашки.

Цветы, Алсу и Крутой, круче быть не может.

Пусть все, кто 25 лет назад кричал о том, что это просто папины деньги, поперхнутся от своей желчи! Обожаю.

Ну кто говорит, что у Алсу нет голоса, ребятушки, ну это нереально красивый мелодичный голос, неважно 15 лет назад либо сейчас. Прекрасное выступление, побольше бы таких.

Как приятно слышать голос вживую, прям ласкает слух.

До мурашек! Как же красиво и проникновенно.

Ни один концерт не передает ваш голос в живом исполнении.

Задержал дыхание и слушал. Получил удовольствие. Браво!

29 июля Игорю Крутому исполнилось 70 лет. В связи с чем Алсу посвятила ему пост.