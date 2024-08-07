"Неожиданный перформанс" Алсу вызвал бурную реакцию поклонников
Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу сразила поклонников живым исполнением своей песни, сообщает Zakon.kz.
Видеозаписью своего "мини-концерта" исполнительница поделилась в Instagram. Примечательно, что аккомпанировал ей композитор Игорь Крутой, написавший музыку к этой песне.
"Лунная тропа" – одна из моих самых любимых песен. Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с Маэстро Игорем Крутым", – подписала публикацию Алсу.
Этот "перформанс" вызвал шквал положительных откликов у поклонников певицы:
- Мурашки, великолепный голос! И Игорь Крутой невообразимо крутой композитор.
- Я первый раз услышала ее живой голос, очень красиво, аж мурашки.
- Цветы, Алсу и Крутой, круче быть не может.
- Пусть все, кто 25 лет назад кричал о том, что это просто папины деньги, поперхнутся от своей желчи! Обожаю.
- Ну кто говорит, что у Алсу нет голоса, ребятушки, ну это нереально красивый мелодичный голос, неважно 15 лет назад либо сейчас. Прекрасное выступление, побольше бы таких.
- Как приятно слышать голос вживую, прям ласкает слух.
- До мурашек! Как же красиво и проникновенно.
- Ни один концерт не передает ваш голос в живом исполнении.
- Задержал дыхание и слушал. Получил удовольствие. Браво!
29 июля Игорю Крутому исполнилось 70 лет. В связи с чем Алсу посвятила ему пост.
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