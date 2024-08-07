Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Неожиданный перформанс" Алсу вызвал бурную реакцию поклонников

Алсу, живое исполнение, Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 12:09 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу сразила поклонников живым исполнением своей песни, сообщает Zakon.kz.

Видеозаписью своего "мини-концерта" исполнительница поделилась в Instagram. Примечательно, что аккомпанировал ей композитор Игорь Крутой, написавший музыку к этой песне.

"Лунная тропа" – одна из моих самых любимых песен. Вот такой неожиданный перформанс у нас получился с Маэстро Игорем Крутым", – подписала публикацию Алсу.

Этот "перформанс" вызвал шквал положительных откликов у поклонников певицы:

  • Мурашки, великолепный голос! И Игорь Крутой невообразимо крутой композитор.
  • Я первый раз услышала ее живой голос, очень красиво, аж мурашки.
  • Цветы, Алсу и Крутой, круче быть не может.
  • Пусть все, кто 25 лет назад кричал о том, что это просто папины деньги, поперхнутся от своей желчи! Обожаю.
  • Ну кто говорит, что у Алсу нет голоса, ребятушки, ну это нереально красивый мелодичный голос, неважно 15 лет назад либо сейчас. Прекрасное выступление, побольше бы таких.
  • Как приятно слышать голос вживую, прям ласкает слух.
  • До мурашек! Как же красиво и проникновенно.
  • Ни один концерт не передает ваш голос в живом исполнении.
  • Задержал дыхание и слушал. Получил удовольствие. Браво!

29 июля Игорю Крутому исполнилось 70 лет. В связи с чем Алсу посвятила ему пост.

Читайте также

Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына
Арман Давлетяров обратился с просьбой в день рождения сына
Буйнов ответил на слухи, что улетел из России
Александр Буйнов отреагировал на слухи об отъезде из России
52-летний Дуэйн &quot;Скала&quot; Джонсон показал изнуряющую тренировку
52-летний Дуэйн "Скала" Джонсон показал изнуряющую тренировку
Ирина Капитанова
Крутой Игорь 2024 год Алсу Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Машины, дорожное движение, транспорт, правила дорожного движения
МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: