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Исполнительница хита "Я у твоих ног" отдала мошенникам свыше 5 млн тенге

Исполнительница хита &quot;Я у твоих ног&quot; отдала мошенникам свыше пяти млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 11:50 Фото: Instagram/natalia_vlasova_official
Известная исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова стала жертвой мошенников. Этой историей она поделилась в подробностях с подписчиками, записав эмоциональное видео, сообщает Zakon.kz.

45-летняя артистка разместила ролик на странице в Instagram 7 августа 2024 года, выразив надежду, что поможет предупредить иные аферы злоумышленников.

Власова уточнила, что все началось со звонка "из поликлиники". Далее с ней связались представители "спецслужб", заявив о необходимости "спасать все свои деньги и имущество, делать все, что они говорят".

"После того, как с моих счетов был уже мною "спасен" миллион и мне сказали, что сегодня срочно нужно продать машину под прикрытием ФСБ, с дальнейшим возвращением ее мне, у меня включился разум и я позвонила умному человеку".Наталия Власова

В заключении композитор попросила распространить информацию и рассказать об уловках аферистов родственникам и друзьям.

Власова выступает на сцене более 20 лет. Первой ее студийной записью стал сингл "Я у твоих ног" и сразу пришел оглушительный успех.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал о жительнице Павлодарской области, которая лишилась 30 миллионов тенге. Ее смогли обмануть телефонные мошенники, представившись руководителями и сотрудниками Комитета национальной безопасности.

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