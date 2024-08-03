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Казахстанка перевела 30 миллионов "майору КНБ"

Казахстанка перевела 30 миллионов &quot;майору КНБ&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2024 14:40 Фото: pxhere
Жительница Павлодарской области лишилась 30 миллионов тенге. Как ее смогли обмануть телефонные мошенники, представившись руководителями и сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ), рассказали Zakon.kz в пресс-службе региональной полиции.

Согласно распространяемому сообщению, в июле женщина получила сообщение в WhatsApp от своего руководителя о вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов.

"Позже ей позвонил "майор КНБ " и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 млн тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины. Чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение "сотрудника Национального банка". Следуя ее инструкциям, испуганная женщина пошла в банк и сняла со своего депозитного счета 15 000 000 тенге, и на предложенный раннее реквизит перевела сумму свыше 5 миллионов тенге".Болат Нурсеитов, замначальника ДП Павлодарской области

После чего она сделала еще несколько аналогичных операций.

Осознав обман женщина обратилась в полицию.

"Расследование показало, что лица, на чьи имена были переведены деньги, не связаны с ней. Попытки связаться с этими лицами показали, что они также стали жертвами мошенников, связанных с онлайн-заработками и удаленным доступом через приложения".Пресс-служба ДП Павлодарской области

В настоящее время оперативниками отправлены запросы на установление местонахождения абонентов, чьи номера не ретранслировались на территории Казахстана за последние два года.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению совершивших преступления и их местонахождения продолжаются.

Департамент полиции Павлодарской области призывает граждан быть бдительными. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем незамедлительно обращаться в полицию".Пресс-служба ДП Павлодарской области

18 июля КНБ сделал важное заявление. Оно касалось того, что мошенники стали чаще обращаться к казахстанцам от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета.

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