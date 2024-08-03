Казахстанка перевела 30 миллионов "майору КНБ"
Согласно распространяемому сообщению, в июле женщина получила сообщение в WhatsApp от своего руководителя о вызове в КНБ по поводу переводов на счета террористов.
"Позже ей позвонил "майор КНБ " и сообщил об открытии счета на ее имя и перечислении 1,5 млн тенге на имя ранее судимого и находящегося в розыске мужчины. Чтобы защитить свои счета, потерпевшая согласилась на сопровождение "сотрудника Национального банка". Следуя ее инструкциям, испуганная женщина пошла в банк и сняла со своего депозитного счета 15 000 000 тенге, и на предложенный раннее реквизит перевела сумму свыше 5 миллионов тенге".Болат Нурсеитов, замначальника ДП Павлодарской области
После чего она сделала еще несколько аналогичных операций.
Осознав обман женщина обратилась в полицию.
"Расследование показало, что лица, на чьи имена были переведены деньги, не связаны с ней. Попытки связаться с этими лицами показали, что они также стали жертвами мошенников, связанных с онлайн-заработками и удаленным доступом через приложения".Пресс-служба ДП Павлодарской области
В настоящее время оперативниками отправлены запросы на установление местонахождения абонентов, чьи номера не ретранслировались на территории Казахстана за последние два года.
Оперативно-розыскные мероприятия по установлению совершивших преступления и их местонахождения продолжаются.
Департамент полиции Павлодарской области призывает граждан быть бдительными. При поступлении подозрительных телефонных звонков и сообщений, в том числе через соцсети, рекомендуем незамедлительно обращаться в полицию".Пресс-служба ДП Павлодарской области
18 июля КНБ сделал важное заявление. Оно касалось того, что мошенники стали чаще обращаться к казахстанцам от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета.