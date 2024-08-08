Алла Пугачёва отреагировала на слухи о возвращении с детьми в Россию

Советская и российская певица Алла Пугачёва отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о намерении вернуться на Родину с детьми, сообщает Zakon.kz.

Сделала она это при помощи видео. В своем Instagram 8 августа она разместила ролик, на котором мужчина передает содержание последних новостей из СМИ, сообщавших о том, что Примадонна в конце августа собралась в Россию. А заканчивается видео заставкой из "В гостях у сказки".

"Здрасти, милые ребята, мои старые друзья. Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла", – говорит на ней сказительница.

Отметим, что муж Пугачёвой юморист Максим Галкин ранее тоже отреагировал на эти слухи, назвав их выдумкой.

30 июля 2024 года стало известно, что Галкин подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента.