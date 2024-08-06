Максим Галкин отреагировал на информацию о возвращении Пугачёвой в Россию

В СМИ уже не первый день пишут о вероятном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Кроме того, появилась информация о ее намерении выступить там с сольным концертом. Галкин отреагировал на эти сообщения, сообщает Zakon.kz.

Mash 6 августа написал, что Примадонна хочет дать большой концерт в России до конца года. Для чего она вместе с детьми приедет на Родину в конце августа. К тому же, попытается решить вопрос с иноагентством мужа Максима Галкина.

Telegram-канал со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова пишет, что запланирован недельный визит. За это время Пугачёва и ее команда рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами.





В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru , что вероятный концерт Аллы Пугачёвой в России допускать нельзя.





По его словам, ряд уехавших из России артистов назвали другие страны новой родиной – "вот пусть она их и кормит".

"Концерты Пугачëвой могут стать прецедентом, допускать которого нельзя. Потому что наши люди отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью...", – подытожил Толмачев.





Между тем, на эти сообщения отреагировал муж Пугачёвой юморист Максим Галкин.