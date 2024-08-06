Максим Галкин отреагировал на информацию о возвращении Пугачёвой в Россию
Фото: Instagram/alla_orfey
В СМИ уже не первый день пишут о вероятном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Кроме того, появилась информация о ее намерении выступить там с сольным концертом. Галкин отреагировал на эти сообщения, сообщает Zakon.kz.
Mash 6 августа написал, что Примадонна хочет дать большой концерт в России до конца года. Для чего она вместе с детьми приедет на Родину в конце августа. К тому же, попытается решить вопрос с иноагентством мужа Максима Галкина.
Telegram-канал со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова пишет, что запланирован недельный визит. За это время Пугачёва и ее команда рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами.
В свою очередь, депутат Госдумы Александр Толмачев заявил NEWS.ru, что вероятный концерт Аллы Пугачёвой в России допускать нельзя.
По его словам, ряд уехавших из России артистов назвали другие страны новой родиной – "вот пусть она их и кормит".
"Концерты Пугачëвой могут стать прецедентом, допускать которого нельзя. Потому что наши люди отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью...", – подытожил Толмачев.
Между тем, на эти сообщения отреагировал муж Пугачёвой юморист Максим Галкин.
"Выдумка от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?" – написал он в Instagram.
В 2022 году певица с супругом Максимом Галкиным покинули Россию. В конце июля 2024 года он подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ снять с него статус иностранного агента. Отметим, что в марте 2024 года появились сообщения о возможном признании Пугачёвой иноагентом.
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