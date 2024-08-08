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Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка

Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 03:26 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями во второй раз. Они раскрыли пол и имя второго ребенка, сообщает Zakon.kz.

В начале апреля звездная семья поделилась с поклонниками новостью, что они ждут пополнения. Лиза Арзамасова и Илья Авербух доверили это дело двухлетнему сыну Льву: мальчику дали камеру, и тот заснял маму с заметно округлившимся животом. Уже 8 августа они во второй раз стали родителями.

Радостная новость появилась в Instagram актрисы.

"Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться", – написала артистка.

Поздравления под фото посыпались незамедлительно. За час их набралось больше тысячи. Подписчики знаменитой семьи обратили внимание на необычную дату рождения девочки:

  • Как я счастлива за вас! Люблю!
  • В какой день родилась девочка! Сегодня день трех восьмерок – 888 – считается ангельским. Вот и лишних слов не надо! Чудо! Поздравляем!
  • Девочка — это просто особый мир и как 2 восьмерки в сегодняшней дате – как 2 бесконечности – бесконечная любовь и бесконечное счастье .

Ранее 29-летняя Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", опубликовала в своем Instagram трогательные фотографии с сыном.

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