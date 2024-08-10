Катя Варнава ответила хейтерам насчет их домыслов о ее резком похудении

39-летняя звезда Comedy Woman Катя Варнава в последнее время часто подвергается критике из-за кардинальной смены имиджа. Не выдержав очередного хейта, она ответила недоброжелателям, сообщает Zakon.kz.

Российская артистка призналась, что читает комментарии своих фолловеров, но молчит. Хотя ей странно, что люди по фото ставят диагнозы.

"Почему люди думают, что я не читаю комментарии? Читаю, просто не комментирую. Это ваше право писать что хотите и как хотите. Но, конечно, это странно, когда люди по фото ставят диагнозы. Ладно ко мне, но будьте добрее друг к другу. Сейчас в мире очень добра не хватает". Российская юмористка Екатерина Варнава

Ранее появилась информация, что Екатерина Варнава резко сбросила весь, уменьшила бюст, и коротко постриглась. Разительные изменения пришлись по вкусу не всем и поклонники заподозрили ее в анорексии.