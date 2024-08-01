Сергей Жуков опубликовал архивные фото легендарной группы "Руки Вверх!"

В Сети обсуждают архивные фотографии легендарной группы "Руки Вверх!", сообщает Zakon.kz.

Снимками в Instagram накануне, 31 июля 2024 года, поделился солист и лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

Подписчики в комментариях поностальгировали вместе со своим кумиром. Некоторые из них отметили, что Жуков на старых фото очень похож на индийского актера:

"Огонь фотка".

"Какие все модные!"

"Что за стройный парнишка в середине?"

"Тут Сергей вылитый Митхун Чакраборти из "Танцуй, танцуй".

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