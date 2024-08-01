Сергей Жуков опубликовал архивные фото легендарной группы "Руки Вверх!"
Фото: Instagram/sezhukov
В Сети обсуждают архивные фотографии легендарной группы "Руки Вверх!", сообщает Zakon.kz.
Снимками в Instagram накануне, 31 июля 2024 года, поделился солист и лидер "Руки Вверх!" Сергей Жуков.
Подписчики в комментариях поностальгировали вместе со своим кумиром. Некоторые из них отметили, что Жуков на старых фото очень похож на индийского актера:
- "Огонь фотка".
- "Какие все модные!"
- "Что за стройный парнишка в середине?"
- "Тут Сергей вылитый Митхун Чакраборти из "Танцуй, танцуй".
Материал по теме
Лидер группы "Руки Вверх!" решил отправить себя и фанатов в прошлое
Ранее Сергей Жуков показал мужчину, которого жена заставила прийти на концерт "Руки Вверх!"
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript