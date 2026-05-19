Директор Линды замешан в деле группы "Руки Вверх!"

Основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексеей Потехин оказались потерпевшими по делу директора певицы Линды Андрея Черкасова, сообщает Zakon.kz.

Помимо них, потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства "Джем" признана вдова композитора Вячеслава Добрынина. В рамках этого дела Андрею Черкасову продлили арест до августа. Об этом 18 мая проинформировал Telegram-канал "112".

Полицейская проверка показала, что были подделаны документы о праве собственности на фонограммы культовой группы в пользу ООО "Издательство Джем". В результате подделки были выпущены записи песен. Но единственный правообладатель всего этого легендарного наследия – Сергей Жуков. Его ущерб от мошеннических действий составил почти 13,5 млн рублей.

По этой же схеме были получены права на песни Вячеслава Добрынина. Во всех этих делах певица Линда пока остается в статусе свидетеля.

А ее продюсера Михаила Кувшинова отправили 14 мая под домашний арест до 20 июня 2026 года.