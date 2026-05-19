#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
467.58
543.66
6.44
Культура и шоу-бизнес

Директор Линды замешан в деле группы "Руки Вверх!"

Группа Руки вверх стала потерпевшей стороной в деле директора Линды, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 05:50 Фото: rukivverh.ru
Основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексеей Потехин оказались потерпевшими по делу директора певицы Линды Андрея Черкасова, сообщает Zakon.kz.

Помимо них, потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства "Джем" признана вдова композитора Вячеслава Добрынина. В рамках этого дела Андрею Черкасову продлили арест до августа. Об этом 18 мая проинформировал Telegram-канал "112".

Полицейская проверка показала, что были подделаны документы о праве собственности на фонограммы культовой группы в пользу ООО "Издательство Джем". В результате подделки были выпущены записи песен. Но единственный правообладатель всего этого легендарного наследия – Сергей Жуков. Его ущерб от мошеннических действий составил почти 13,5 млн рублей.

По этой же схеме были получены права на песни Вячеслава Добрынина. Во всех этих делах певица Линда пока остается в статусе свидетеля.

А ее продюсера Михаила Кувшинова отправили 14 мая под домашний арест до 20 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Сергей Жуков отменил концерты из-за болезни
22:35, 08 апреля 2025
Сергей Жуков отменил выступления "Руки вверх!" из-за болезни
Солист "Руки вверх" стал отцом в пятый раз
09:37, 08 декабря 2023
Солист группы "Руки вверх" стал отцом пятый раз
группа &quot;Руки вверх&quot;, Сергей Жуков, концерт
15:44, 09 марта 2025
Группа "Руки вверх!" может остаться без прав на свои хиты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий ФК &quot;Актобе&quot; объяснил неудачу в матче против &quot;Атырау&quot; жёстким графиком
06:48, Сегодня
Нападающий ФК "Актобе" объяснил неудачу в матче против "Атырау" жёстким графиком
Дастин Порье оценил шансы Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем
06:18, Сегодня
Дастин Порье оценил шансы Конора Макгрегора в реванше с Максом Холлоуэем
Дана Уайт назвал главную проблему проведения турнира UFC на территории Белого дома
05:51, Сегодня
Дана Уайт назвал главную проблему проведения турнира UFC на территории Белого дома
Чемпион Almaty Open представил экипировку для &quot;Ролан Гаррос&quot;
05:20, Сегодня
Чемпион Almaty Open представил экипировку для "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: