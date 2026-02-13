Бейонсе ответила на обсуждения в соцсети резкой сменой образа

Американская певица Бейонсе кардинально сменила имидж после ее неудачного сравнения с 14-летней дочерью, сообщает Zakon.kz.

Снимками в новом образе она поделилась в Instagram.

44-летняя певица предстала перед поклонниками в желтом боди с глубоким декольте и зеленых облегающих брюках. Кроме того, она добавила стильные детали: солнцезащитные очки, кожаный ремень, туфли на высоких каблуках, с острым мысом и зеленую сумку с деревянной ручкой. Волосы Бейонсе подстригла в боб-каре и перекрасилась в теплый блонд.

Комментарии к посту артистка отключила. Однако фанаты все же выразили поддержку певице – ее имидж уже собрал в соцсети более 1,8 млн лайков.

Ранее сообщалось, что Бейонсе стала миллиардером.