Культура и шоу-бизнес

Бейонсе ответила на обсуждения в соцсети резкой сменой образа

Бейонсе предстала перед поклонниками в новом образе, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 01:32 Фото: Instagram/beyonce
Американская певица Бейонсе кардинально сменила имидж после ее неудачного сравнения с 14-летней дочерью, сообщает Zakon.kz.

Снимками в новом образе она поделилась в Instagram.

44-летняя певица предстала перед поклонниками в желтом боди с глубоким декольте и зеленых облегающих брюках. Кроме того, она добавила стильные детали: солнцезащитные очки, кожаный ремень, туфли на высоких каблуках, с острым мысом и зеленую сумку с деревянной ручкой. Волосы Бейонсе подстригла в боб-каре и перекрасилась в теплый блонд.

Комментарии к посту артистка отключила. Однако фанаты все же выразили поддержку певице – ее имидж уже собрал в соцсети более 1,8 млн лайков.

Ранее сообщалось, что Бейонсе стала миллиардером.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Бейонсе стала миллиардером
19:50, 29 декабря 2025
Бейонсе стала миллиардером
Без бровей и с новой прической: стилисты Собчак преобразили Татьяну Буланову
04:50, 16 сентября 2025
Без бровей и с новой прической: стилисты Собчак преобразили Татьяну Буланову
41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж
16:26, 10 сентября 2024
41-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж
