Бейонсе ответила на обсуждения в соцсети резкой сменой образа
Американская певица Бейонсе кардинально сменила имидж после ее неудачного сравнения с 14-летней дочерью, сообщает Zakon.kz.
Снимками в новом образе она поделилась в Instagram.
44-летняя певица предстала перед поклонниками в желтом боди с глубоким декольте и зеленых облегающих брюках. Кроме того, она добавила стильные детали: солнцезащитные очки, кожаный ремень, туфли на высоких каблуках, с острым мысом и зеленую сумку с деревянной ручкой. Волосы Бейонсе подстригла в боб-каре и перекрасилась в теплый блонд.
Комментарии к посту артистка отключила. Однако фанаты все же выразили поддержку певице – ее имидж уже собрал в соцсети более 1,8 млн лайков.
Ранее сообщалось, что Бейонсе стала миллиардером.
