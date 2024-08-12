Трюк Тома Круза на закрытии Олимпиады: Дима Билан намекнул на плагиат
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский исполнитель Дима Билан указал на схожесть трюка звезды Голливуда Тома Круза с его трюком на одном из недавних концертов, сообщает Zakon.kz.
Видеоколлаж с моментом его концерта 15 июня 2024 года и "полетом" Тома Круза певец опубликовал в своем Instagram 12 августа и подписал:
"Так много вопросов! И так мало ответов!"
Подписчики артиста сразу поняли, на что намекает Билан. Кто-то поддержал его мысль, а кто-то нет. Многие комментаторы отнеслись к этой теме с юмором.
- Неповторимый оригинал и жалкая пародия! За талантливым человеком всегда будут следить и слизывать его идеи и новшества.
- Том Круз тайно за вами наблюдает.
- Дим, это все потому, что ты – неповторимый оригинал во всех аспектах.
- Ко всему моему к вам уважению, Том Круз повторял свои трюки на Олимпиаде из фильма "Миссия невыполнима".
- Дима, не накручивай.
- Кто только не летал, Гага, Мадонна, Бузова.
- Плагиатом веет.
- Вы серьезно?? Мало кто на тросе спускался???
В ночь на 12 августа, во время церемонии закрытия Олимпийских игр – 2024, Том Круз исполнил обещанный ранее режиссерами трюк: появился на крыше арены "Стад де Франс", спрыгнул вниз, забрал флаг и умчался на мотоцикле.
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