Трюк Тома Круза на закрытии Олимпиады: Дима Билан намекнул на плагиат

Российский исполнитель Дима Билан указал на схожесть трюка звезды Голливуда Тома Круза с его трюком на одном из недавних концертов, сообщает Zakon.kz.

Видеоколлаж с моментом его концерта 15 июня 2024 года и "полетом" Тома Круза певец опубликовал в своем Instagram 12 августа и подписал:

"Так много вопросов! И так мало ответов!"

Подписчики артиста сразу поняли, на что намекает Билан. Кто-то поддержал его мысль, а кто-то нет. Многие комментаторы отнеслись к этой теме с юмором.

Неповторимый оригинал и жалкая пародия! За талантливым человеком всегда будут следить и слизывать его идеи и новшества.

Том Круз тайно за вами наблюдает.

Дим, это все потому, что ты – неповторимый оригинал во всех аспектах.

Ко всему моему к вам уважению, Том Круз повторял свои трюки на Олимпиаде из фильма "Миссия невыполнима".

Дима, не накручивай.

Кто только не летал, Гага, Мадонна, Бузова.

Плагиатом веет.

Вы серьезно?? Мало кто на тросе спускался???

В ночь на 12 августа, во время церемонии закрытия Олимпийских игр – 2024, Том Круз исполнил обещанный ранее режиссерами трюк: появился на крыше арены "Стад де Франс", спрыгнул вниз, забрал флаг и умчался на мотоцикле.