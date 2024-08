Том Круз исполнил эффектный трюк на закрытии Олимпиады-2024

Все было осуществлено по задумке режиссеров: Том Круз появился на крыше арены "Стад де Франс", спрыгнул вниз, забрал флаг и умчался на мотоцикле, развивая высокую скорость.

Ранее сообщалось, что актер сам предложил идею с таким трюком, чтобы воедино связать летние Игры во Франции и США. По традиции олимпийский флаг передали представителям Лос-Анджелеса, где следующие летние Игры пройдут в 2028 году.

