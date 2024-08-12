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Том Круз исполнил эффектный трюк на закрытии Олимпиады-2024

Том Круз, трюк на закрытии олимпийских игр в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 12:46 Фото: X/LA28
В ночь на 12 августа 2024 года в Париже прошла торжественная церемония закрытия 33-й летней Олимпиады. На ней, как и было обещано, выступил звезда Голливуда Том Круз, сообщает Zakon.kz.

Все было осуществлено по задумке режиссеров: Том Круз появился на крыше арены "Стад де Франс", спрыгнул вниз, забрал флаг и умчался на мотоцикле, развивая высокую скорость.

Ранее сообщалось, что актер сам предложил идею с таким трюком, чтобы воедино связать летние Игры во Франции и США. По традиции олимпийский флаг передали представителям Лос-Анджелеса, где следующие летние Игры пройдут в 2028 году.

Победу в медальном зачете Игр одержала команда США, завоевав в совокупности 126 наград (40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали). На втором месте оказался Китай с 91 медалью (40, 27, 24), на третьем – команда Японии (20+12+13=45).

Казахстан завершил Олимпийские игры – 2024 в Париже с семью медалями, заняв 43-е место.

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