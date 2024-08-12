Том Круз исполнил эффектный трюк на закрытии Олимпиады-2024
Все было осуществлено по задумке режиссеров: Том Круз появился на крыше арены "Стад де Франс", спрыгнул вниз, забрал флаг и умчался на мотоцикле, развивая высокую скорость.
Ранее сообщалось, что актер сам предложил идею с таким трюком, чтобы воедино связать летние Игры во Франции и США. По традиции олимпийский флаг передали представителям Лос-Анджелеса, где следующие летние Игры пройдут в 2028 году.
When one ceremony closes, the next begins. @TomCruise pic.twitter.com/rPS58Lwcxu— LA28 (@LA28) August 11, 2024
Победу в медальном зачете Игр одержала команда США, завоевав в совокупности 126 наград (40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали). На втором месте оказался Китай с 91 медалью (40, 27, 24), на третьем – команда Японии (20+12+13=45).
Казахстан завершил Олимпийские игры – 2024 в Париже с семью медалями, заняв 43-е место.