Кайрат Нуртас и Дима Билан выступят на праздничном концерте в Караганде

Фото: Zakon.kz/Алия Абди

29 августа популярные исполнители Дима Билан и Кайрат Нуртас выступят в Караганде на концерте по случаю празднования Дня шахтера, сообщает Zakon.kz.

Новостью для горожан поделилась пресс-служба городского акимата на своей странице в Instagram. Концерт пройдет вечером на новой площади по ул. Ашимова, поэтому вход для зрителей будет свободным. Помимо вышеназванных хедлайнеров праздника, в программе заявлены другие казахстанские исполнители. "Шикарная новость", – отметили в комментариях жители Караганды и городов-спутников. 21 августа азербайджанская певица Роза Зергерли порадует жителей Костанайской области на праздновании Дня города в Рудном.

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