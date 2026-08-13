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Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас и Дима Билан выступят на праздничном концерте в Караганде

День шахтеров в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 08:20 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
29 августа популярные исполнители Дима Билан и Кайрат Нуртас выступят в Караганде на концерте по случаю празднования Дня шахтера, сообщает Zakon.kz.

Новостью для горожан поделилась пресс-служба городского акимата на своей странице в Instagram. Концерт пройдет вечером на новой площади по ул. Ашимова, поэтому вход для зрителей будет свободным.

Помимо вышеназванных хедлайнеров праздника, в программе заявлены другие казахстанские исполнители.

"Шикарная новость", – отметили в комментариях жители Караганды и городов-спутников.

21 августа азербайджанская певица Роза Зергерли порадует жителей Костанайской области на праздновании Дня города в Рудном.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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