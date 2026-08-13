Кайрат Нуртас и Дима Билан выступят на праздничном концерте в Караганде
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
29 августа популярные исполнители Дима Билан и Кайрат Нуртас выступят в Караганде на концерте по случаю празднования Дня шахтера, сообщает Zakon.kz.
Новостью для горожан поделилась пресс-служба городского акимата на своей странице в Instagram. Концерт пройдет вечером на новой площади по ул. Ашимова, поэтому вход для зрителей будет свободным.
Помимо вышеназванных хедлайнеров праздника, в программе заявлены другие казахстанские исполнители.
"Шикарная новость", – отметили в комментариях жители Караганды и городов-спутников.
21 августа азербайджанская певица Роза Зергерли порадует жителей Костанайской области на праздновании Дня города в Рудном.
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