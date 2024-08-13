Есть один нюанс: Эвелина Хромченко раскрыла секрет своей очень стройной фигуры
53-летняя Эвелина Хромченко объяснила свою стройность нелюбовью к вредной еде. По словам модного эксперта, в ее рационе нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, жирных соусов, молочных продуктов.
Она отдельно подчеркнула, что не пьет молоко – только вегетарианское в кофе. Не ест жирный сыр, не любит творог жирнее 2% и молочнокислые продукты. В ее рационе минимум жареного, и только на минимальном количестве оливкового масла для жарки.
Эвелина почти не употребляет консервов, никаких тортов с кремом или жирных пирожных.
"Углеводы ем только медленные, с быстрыми борюсь. Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво любую газировку – только воду с газом в редких случаях", – рассказала модный эксперт.
Эвелина отметила, что на самом деле ей повезло: все вредное она просто не любит. Вот только в хлебе приходится себя ограничивать.
Ранее российская певица, бывшая солистка поп-группы "Лицей" и коллектива "Кофе
с дождем" Анна Плетнёва посвятила основателю мессенджера Telegram Павлу
Дурову публикацию в Instagram.