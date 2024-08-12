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Неожиданное обращение получил Павел Дуров от певицы Анны Плетнёвой

Неожиданное обращение получил Павел Дуров от певицы Анны Плетнёвой, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 17:55 Фото: Instagram/dusya_star
Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Лицей" и коллектива "Кофе с дождем" Анна Плетнёва посвятила основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову публикацию в Instagram, сообщает Zakon.kz.

12 августа 2024 года солистка группы "Винтаж" опубликовала в личном блоге видео, где она в окружении детей, на которых были надеты маски с лицом Павла Дурова, поет строчки из новой песни "Патрики".

"Господину Дурову посвящается…", – написала Анна Плетнёва, добавив под публикацией хештеги #демографическийкризис #яхочуоттебядетей #партиясказаланадо #генофондстраны.

Артистка неожиданным обращением к Павлу развеселила своих фолловеров:

  • "Это легендарно! Я жду".
  • "Надеюсь, мы потом не потеряем канал Ани в Telegram".
  • "Хорошо утро начинается, Анютик. Спасибо за юмор и позитив. Это очень смешно".
  • "Аня прям с самого утра подняла нам настроение. Наша многодетная мамочка всея Руси. Лучшая, очень жду выход этого трека".

Отметим, что Дуров пока никак не отреагировал на публикацию певицы.

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30 июля 2024 года Павел Дуров шокировал общественность информацией о наличии у него свыше 100 биологических детей в 12 странах мира. Позднее проживающая в Швейцарии Ирина Болгар заявила, что воспитывает от предпринимателя троих детей. 3 августа она опубликовала семейную фотографию с Дуровым и тремя детьми.

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