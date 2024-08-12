Неожиданное обращение получил Павел Дуров от певицы Анны Плетнёвой
12 августа 2024 года солистка группы "Винтаж" опубликовала в личном блоге видео, где она в окружении детей, на которых были надеты маски с лицом Павла Дурова, поет строчки из новой песни "Патрики".
"Господину Дурову посвящается…", – написала Анна Плетнёва, добавив под публикацией хештеги #демографическийкризис #яхочуоттебядетей #партиясказаланадо #генофондстраны.
Артистка неожиданным обращением к Павлу развеселила своих фолловеров:
- "Это легендарно! Я жду".
- "Надеюсь, мы потом не потеряем канал Ани в Telegram".
- "Хорошо утро начинается, Анютик. Спасибо за юмор и позитив. Это очень смешно".
- "Аня прям с самого утра подняла нам настроение. Наша многодетная мамочка всея Руси. Лучшая, очень жду выход этого трека".
Отметим, что Дуров пока никак не отреагировал на публикацию певицы.
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