Дженнифер Лопес посвятила пост Робину Уильямсу

Американская певица Дженнифер Лопес посвятила душевный пост актеру Робину Уильямсу в десятилетнюю годовщину его смерти, сообщает Zakon.kz.

Актриса разместила на личной странице в Instagram отрывок фильма 1996 года под названием "Джек". В этой комедийной драме Лопес и Уильямс исполнили главные роли.

"У всех нас гораздо больше общего, чем вы думаете..." – оставила краткую подпись под постом Лопес.

Робин Уильямс умер 11 августа 2014 года в возрасте 63 лет.

За свою актерскую карьеру он снялся примерно в 100 кинолентах. Получил три номинации на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Являлся обладателем двух премий "Эмми", шести "Золотых глобусов", двух премий "Гильдии киноактеров" и четырех статуэток "Грэмми". На голливудской Аллее славы размещена звезда с именем Уильямса за вклад в развитие киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что Лопес необычно отпраздновала 55-летие. Вечеринка прошла в стиле сериала "Бриджертоны". Тогда же бизнесвумен поблагодарила своих "лучших и самых удивительных фанатов в мире".