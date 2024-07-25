Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дженнифер Лопес необычно отпраздновала 55-летие

Дженнифер Лопес необычно отпраздновала 55-летие, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:25 Фото: Instagram/jlo
Американская певица Дженнифер Лопес 24 июля 2024 года отметила свой 55-й день рождения. После праздника актриса поделилась кадрами тематической вечеринки в стиле сериала "Бриджертоны", сообщает Zakon.kz.

Видео, размещенное на странице в Instagram 24 июля 2024 года, только фрагментами показывает, как она отметила день рождения. Впрочем, и этих кадров достаточно, чтобы понять размах мероприятия.

"Дорогой мой читатель... И великолепный вечер был проведен для всех", – говорится в подписи к публикации.

Позднее исполнительница разместила в социальных сетях уже фотографии из дома в пижаме. В подписи бизнесвумен поблагодарила своих "лучших и самых удивительных фанатов в мире".

"Я просмотрела все ваши пожелания и публикации со всего мира. Смеялась, улыбалась, плакала и была ошеломлена, когда увидела билборд на Таймс-сквер. У меня действительно самые лучшие и удивительные фанаты во всем мире. Я не могу передать словами, насколько  чувствую себя благословенной от того, что вы все стали частью моей жизни".Дженнифер Лопес

"Помимо моей семьи и друзей, вы всегда были рядом со мной, в хорошие и трудные времена. Я всегда могу рассчитывать на вас, спасибо", – добавила звезда фильма "Клетка".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:25
Дженнифер Лопес разочаровала поклонников новой ролью
, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:25

Не так давно Лопес снова заподозрили в разводе с Беном Аффлеком. Ее заметили без обручального кольца. Супруги не комментируют слухи в обществе.

Читайте также

Павел Прилучный снял видео под песню &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Павел Прилучный развеселил подписчиков под песню "Ирины Кайратовны"
Ерке Есмахан рассказала, как женила на себе Raim
У Ерке Есмахан спросили, как она влюбила в себя молодого Raim
Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых
Кайрат Нуртас уехал с семьей на отдых
Анастасия Московчук
США Аффлек Бен Лопес Дженнифер 2024 год День рождения Артисты Знаменитости Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: