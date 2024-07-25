Дженнифер Лопес необычно отпраздновала 55-летие

Американская певица Дженнифер Лопес 24 июля 2024 года отметила свой 55-й день рождения. После праздника актриса поделилась кадрами тематической вечеринки в стиле сериала "Бриджертоны", сообщает Zakon.kz.

Видео, размещенное на странице в Instagram 24 июля 2024 года, только фрагментами показывает, как она отметила день рождения. Впрочем, и этих кадров достаточно, чтобы понять размах мероприятия.

"Дорогой мой читатель... И великолепный вечер был проведен для всех", – говорится в подписи к публикации.

Позднее исполнительница разместила в социальных сетях уже фотографии из дома в пижаме. В подписи бизнесвумен поблагодарила своих "лучших и самых удивительных фанатов в мире".

"Я просмотрела все ваши пожелания и публикации со всего мира. Смеялась, улыбалась, плакала и была ошеломлена, когда увидела билборд на Таймс-сквер. У меня действительно самые лучшие и удивительные фанаты во всем мире. Я не могу передать словами, насколько чувствую себя благословенной от того, что вы все стали частью моей жизни". Дженнифер Лопес

"Помимо моей семьи и друзей, вы всегда были рядом со мной, в хорошие и трудные времена. Я всегда могу рассчитывать на вас, спасибо", – добавила звезда фильма "Клетка".

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