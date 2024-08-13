Дочь Алсу и Абрамова покорила фанатов бархатным голосом
Черно-белое видео Микелла Абрамова выложила в своем Instagram 12 августа 2024 года.
"Люблю плохое качество. "Left Side" – Eloise", – написала под публикацией 17-летняя дочь Алсу и Абрамова.
Фолловеры были в восторге от услышанного и осыпали Микеллу комплиментами:
- "Талантище".
- "Уау, какой голос".
- "Красотка, поет офигенно".
- "Соскучился по голосу, больше песен".
- "Микелла, ты очень талантливая девушка".
- "Такой приятный, бархатный голос у вас, как у мамы! Класс".
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Напомним, 26 апреля 2019 года по итогам зрительского голосования 11-летняя Микелла Абрамова с большим отрывом победила в финале шоу "Голос. Дети", из-за чего разразился скандал. После проверки результатов Первый канал подтвердил, что в финале произошла накрутка голосов, после чего результаты были аннулированы, а победителями были объявлены все финалисты сезона.
Спустя пять лет, 23 апреля 2024 года, Алсу публично извинилась за нечестную победу дочери на музыкальном шоу.