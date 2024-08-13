Дочь Алсу и Абрамова покорила фанатов бархатным голосом

Дочь певицы Алсу и азербайджанского предпринимателя Яна Абрамова перепела песню исполнительницы Eloise под названием "Left Side" и поразила поклонников своим голосом, сообщает Zakon.kz.

Черно-белое видео Микелла Абрамова выложила в своем Instagram 12 августа 2024 года.

"Люблю плохое качество. "Left Side" – Eloise", – написала под публикацией 17-летняя дочь Алсу и Абрамова.

Фолловеры были в восторге от услышанного и осыпали Микеллу комплиментами:

"Талантище".

"Уау, какой голос".

"Красотка, поет офигенно".

"Соскучился по голосу, больше песен".

"Микелла, ты очень талантливая девушка".

"Такой приятный, бархатный голос у вас, как у мамы! Класс".

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Напомним, 26 апреля 2019 года по итогам зрительского голосования 11-летняя Микелла Абрамова с большим отрывом победила в финале шоу "Голос. Дети", из-за чего разразился скандал. После проверки результатов Первый канал подтвердил, что в финале произошла накрутка голосов, после чего результаты были аннулированы, а победителями были объявлены все финалисты сезона.

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Спустя пять лет, 23 апреля 2024 года, Алсу публично извинилась за нечестную победу дочери на музыкальном шоу.