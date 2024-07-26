Развод откладывается: Алсу в очередной раз не развели с мужем

Алсу и Ян Абрамов не могут расторгнуть брак. 26 июля 2024 года должен был состояться суд, но супруги не появились на заседании бракоразводного процесса. Их представители не смогли договориться между собой, сообщает Zakon.kz.

По информации Super, никто из супругов не явился в суд, зато пришел адвокат бизнесмена Александр Добровинский. С недавних пор он защищает его интересы.

Правозащитник объяснил корреспонденту издания, почему супруги не могут развестись.

"Ян вообще не хочет разводиться. Он хочет продолжить жить: 18 лет, трое детей. У нас период примирения в бракоразводном процессе, но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого всего получится, но хочется сохранить брак Яну". Александр Добровинский, адвокат Яна Абрамова

При этом юрист пояснил, что бракоразводный процесс между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым может завершиться, даже без посещения зала суда. Так как расторжение брака без участия сторон предусмотрено российским законодательством. Для этого нужны их представители – юристы и адвокаты, которые действуют на основании доверенности.

Следующее заседание назначено на 22 августа.

Известно, что в данный момент Алсу путешествует с детьми. 19 июля артистка на своей странице опубликовала трогательное видео.

