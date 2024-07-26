Развод откладывается: Алсу в очередной раз не развели с мужем
По информации Super, никто из супругов не явился в суд, зато пришел адвокат бизнесмена Александр Добровинский. С недавних пор он защищает его интересы.
Правозащитник объяснил корреспонденту издания, почему супруги не могут развестись.
"Ян вообще не хочет разводиться. Он хочет продолжить жить: 18 лет, трое детей. У нас период примирения в бракоразводном процессе, но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого всего получится, но хочется сохранить брак Яну".Александр Добровинский, адвокат Яна Абрамова
При этом юрист пояснил, что бракоразводный процесс между певицей Алсу и бизнесменом Яном Абрамовым может завершиться, даже без посещения зала суда. Так как расторжение брака без участия сторон предусмотрено российским законодательством. Для этого нужны их представители – юристы и адвокаты, которые действуют на основании доверенности.
Следующее заседание назначено на 22 августа.
Известно, что в данный момент Алсу путешествует с детьми. 19 июля артистка на своей странице опубликовала трогательное видео.