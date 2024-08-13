"Беззубый" Владимир Пресняков рассмешил подписчиков

56-летний российский эстрадный певец Владимир Пресняков поделился с фанатами рисунком среднего сына Артемия. Детское творчество пришлось по душе многочисленной аудитории исполнителя композиции "У тебя есть я", сообщает Zakon.kz.

Снимок певец разместил на личной странице в Instagram 12 августа 2024 года.

"Тёма так решил", – кратко говорится в описании.

Зрители могут увидеть папу – Владимира Преснякова на пьедестале и трех его сыновей: Никиту, Артемия и Ивана.

У пользователей возникло несколько вопросов. К примеру, самый главный касался отсутствия мамы.

Круто, где мама?

Все ясно, кто в семье авторитет. Мама, видимо, как божество. Такая красивая, что рисовать боязно, – шутят комментаторы.

Но больше всего позабавило публику отсутствие зубов у папы:

Зубастые все, кроме папы.

Класс! Только уши никому не нарисовал.

И, главное, все с такими красивыми зубами!

Чего папа беззубый-то?

Никита лучше всех получился, очень похож.

У папы бублик во рту. Или беззубый?

Ранее Пресняков рассказывал о трудностях отдыха с детьми.