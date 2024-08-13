"Беззубый" Владимир Пресняков рассмешил подписчиков
Фото: Instagram/presnyakovvladimir
56-летний российский эстрадный певец Владимир Пресняков поделился с фанатами рисунком среднего сына Артемия. Детское творчество пришлось по душе многочисленной аудитории исполнителя композиции "У тебя есть я", сообщает Zakon.kz.
Снимок певец разместил на личной странице в Instagram 12 августа 2024 года.
"Тёма так решил", – кратко говорится в описании.
Зрители могут увидеть папу – Владимира Преснякова на пьедестале и трех его сыновей: Никиту, Артемия и Ивана.
У пользователей возникло несколько вопросов. К примеру, самый главный касался отсутствия мамы.
- Круто, где мама?
- Все ясно, кто в семье авторитет. Мама, видимо, как божество. Такая красивая, что рисовать боязно, – шутят комментаторы.
Но больше всего позабавило публику отсутствие зубов у папы:
- Зубастые все, кроме папы.
- Класс! Только уши никому не нарисовал.
- И, главное, все с такими красивыми зубами!
- Чего папа беззубый-то?
- Никита лучше всех получился, очень похож.
- У папы бублик во рту. Или беззубый?
Ранее Пресняков рассказывал о трудностях отдыха с детьми.
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