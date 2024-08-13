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"Беззубый" Владимир Пресняков рассмешил подписчиков

&quot;Беззубый&quot; Владимир Пресняков рассмешил подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 14:56 Фото: Instagram/presnyakovvladimir
56-летний российский эстрадный певец Владимир Пресняков поделился с фанатами рисунком среднего сына Артемия. Детское творчество пришлось по душе многочисленной аудитории исполнителя композиции "У тебя есть я", сообщает Zakon.kz.

Снимок певец разместил на личной странице в Instagram 12 августа 2024 года.

"Тёма так решил", – кратко говорится в описании.

Зрители могут увидеть папу – Владимира Преснякова на пьедестале и трех его сыновей: Никиту, Артемия и Ивана.

У пользователей возникло несколько вопросов. К примеру, самый главный касался отсутствия мамы.

  • Круто, где мама?
  • Все ясно, кто в семье авторитет. Мама, видимо, как божество. Такая красивая, что рисовать боязно, – шутят комментаторы.

Но больше всего позабавило публику отсутствие зубов у папы:

  • Зубастые все, кроме папы.
  • Класс! Только уши никому не нарисовал.
  • И, главное, все с такими красивыми зубами!
  • Чего папа беззубый-то?
  • Никита лучше всех получился, очень похож.
  • У папы бублик во рту. Или беззубый?

Ранее Пресняков рассказывал о трудностях отдыха с детьми.

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