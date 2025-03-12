Владимир Пресняков заинтриговал дуэтом с молодой исполнительницей
Фото: Instagram/presnyakovvladimir
56-летний российский исполнитель Владимир Пресняков опубликовал небольшое видео со звукозаписывающей студии. Как оказалось, исполнитель хита "Зурбаган" записал новую композицию с молодой артисткой Мари Краймбрери, сообщает Zakon.kz.
Бывший супруг Кристины Орбакайте уточнил, что композиция под названием "Без неё никак" выйдет в эфир 14 марта 2025 года.
Пользователи Сети пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры.
Стоит уточнить, что Пресняков и Краймбрери являются музыкантами одного продюсерского центра Velvet Music.
- Мари – милашка. Вы супер.
- Ждем.
- Творчество происходит.
- Нереальные.
- Какая интрига!
- Превосходно будет, – отметили комментаторы.
Ранее сообщалось, что американский культурист Арнольд Шварценеггер вручил престижную премию Robards Award своему 80-летнему другу Дэнни ДеВито за выдающиеся достижения в одном из театров Нью-Йорка.
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