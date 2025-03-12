Владимир Пресняков заинтриговал дуэтом с молодой исполнительницей

56-летний российский исполнитель Владимир Пресняков опубликовал небольшое видео со звукозаписывающей студии. Как оказалось, исполнитель хита "Зурбаган" записал новую композицию с молодой артисткой Мари Краймбрери, сообщает Zakon.kz.

Бывший супруг Кристины Орбакайте уточнил, что композиция под названием "Без неё никак" выйдет в эфир 14 марта 2025 года.

Пользователи Сети пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры.

Стоит уточнить, что Пресняков и Краймбрери являются музыкантами одного продюсерского центра Velvet Music.

Мари – милашка. Вы супер.

Ждем.

Творчество происходит.

Нереальные.

Какая интрига!

Превосходно будет, – отметили комментаторы.

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