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Культура и шоу-бизнес

Владимир Пресняков заинтриговал дуэтом с молодой исполнительницей

Владимир Пресняков дуэт песня певица, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:42 Фото: Instagram/presnyakovvladimir
56-летний российский исполнитель Владимир Пресняков опубликовал небольшое видео со звукозаписывающей студии. Как оказалось, исполнитель хита "Зурбаган" записал новую композицию с молодой артисткой Мари Краймбрери, сообщает Zakon.kz.

Бывший супруг Кристины Орбакайте уточнил, что композиция под названием "Без неё никак" выйдет в эфир 14 марта 2025 года.

Пользователи Сети пришли в восторг и отметили, что с нетерпением ждут премьеры.

Стоит уточнить, что Пресняков и Краймбрери являются музыкантами одного продюсерского центра Velvet Music.

  • Мари – милашка. Вы супер.
  • Ждем.
  • Творчество происходит.
  • Нереальные.
  • Какая интрига!
  • Превосходно будет, – отметили комментаторы.

Ранее сообщалось, что американский культурист Арнольд Шварценеггер вручил престижную премию Robards Award своему 80-летнему другу Дэнни ДеВито за выдающиеся достижения в одном из театров Нью-Йорка.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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