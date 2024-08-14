Торт за полмиллиона тенге рухнул на пол: реакция молодоженов поразила Казнет

В Астане на свадьбе блогера-биохакера Алины Мартазановой произошел курьезный случай – официант уронил торт за полмиллиона тенге на пол. Видео с инцидентом завирусилось в Казнете, а пользователей поразила реакция молодоженов, сообщает Zakon.kz.

Кадрами с эпичным падением торта на пол, которые уже разлетелись в соцсетях, блогер поделилась в своем Instagram.

"Уровень нашего счастья – не паниковать, когда упал торт за полмиллиона. Сразу написала организаторам, чтобы не ругали официанта, он не виноват, торт 25 кг + подложка 25 кг = 50 кг. Тележка зацепилась за неоновую ленту, которую наклеили для декора. Переживали все, многие подумали – это пранк и торт пластмассовый, многие – что так задумано, но главное – торт сохранился и все гости остались довольны", – написала Алина Мартазанова.

И подписчики, и пользователи Казнета отметили, что молодожены – молодцы. Они также выразили беспокойство судьбой официанта:

"Невеста – молодец, реакция – огонь, и правильно!"

"Это значит, вы очень хорошие люди. Торт так аккуратно упал".

"Надеюсь, парня не уволили. И он не получил никакую профтравму или выговор".

"Реакция пары – бесценна, такие молодцы, поняли, что парнишка сам испугался, и не стали его ругать".

"Мне кажется, официанта надо поощрить, а не наказывать! Как он пытался удержать и главное – спас торт, чтобы тележка на него не упала".

"Самое главное – позитивное отношение ко всему. Будьте счастливы, и чтобы на все ситуации в дальнейшем относились с таким же намерением".

"Алина, это потому что ты такая легкая, волшебная. Поэтому даже в такой ситуации случилось волшебство. Официант такой стресс испытал за эти доли секунды. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как этот торт".

Также молодоженов поблагодарил казахстанский шоумен Кумар Лукманов, который был ведущим торжества.

"Рахмет @ayessenov @martin_tips за эмоции, это у меня тоже впервые", – написал Кумар Лукманов.

В апреле 2023 года казахстанцы распространяли видео с тоя, на котором девушка в свадебном наряде стала главным сюрпризом мероприятия. А точнее – ее платье из торта. Автор видео рассказал, что кондитер решила отпраздновать свой день рождения по-особенному. Главным отличием от стандартных торжеств стала девушка со съедобной юбкой.