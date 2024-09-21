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Казнет поразило видео вечерней Алматы, парализованной длинной пробкой

Казнет поразило видео вечерней Алматы, парализованной длинной пробкой, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:50 Фото: Instagram/bekarys_zhumabekk
Казахстанский видеограф Бекарыс Жумабек поделился кадрами вечерней Алматы, забитой длинной пробкой на пр. аль-Фараби. Видео поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Кадрами видеограф поделился в своем Instagram и подписал их лаконично: "Мой Алматы".

Пользователи Казнета восхитились увиденным и отметили, что автору ролика удалось показать красивыми даже алматинские пробки:

  • "Прекрасно".
  • "Моя любовь".
  • "Прекрасная Алматы".
  • "Алматы – любовь моя".
  • "Ого, что за длинная пробка".
  • "Как ты красиво показал наши пробки".
  • "Алматы – классный город, мне очень понравился".
  • "Мой Алматы, в пробках которого можно найти свою судьбу и исцелить сердце".

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Ранее известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился видео сентябрьского суперлуния над горами южной столицы. Уникальные кадры поразили Казнет.

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