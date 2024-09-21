Казнет поразило видео вечерней Алматы, парализованной длинной пробкой
Фото: Instagram/bekarys_zhumabekk
Казахстанский видеограф Бекарыс Жумабек поделился кадрами вечерней Алматы, забитой длинной пробкой на пр. аль-Фараби. Видео поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
Кадрами видеограф поделился в своем Instagram и подписал их лаконично: "Мой Алматы".
Пользователи Казнета восхитились увиденным и отметили, что автору ролика удалось показать красивыми даже алматинские пробки:
- "Прекрасно".
- "Моя любовь".
- "Прекрасная Алматы".
- "Алматы – любовь моя".
- "Ого, что за длинная пробка".
- "Как ты красиво показал наши пробки".
- "Алматы – классный город, мне очень понравился".
- "Мой Алматы, в пробках которого можно найти свою судьбу и исцелить сердце".
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