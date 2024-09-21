Казнет поразило видео вечерней Алматы, парализованной длинной пробкой

Казахстанский видеограф Бекарыс Жумабек поделился кадрами вечерней Алматы, забитой длинной пробкой на пр. аль-Фараби. Видео поразило пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Кадрами видеограф поделился в своем Instagram и подписал их лаконично: "Мой Алматы".

Пользователи Казнета восхитились увиденным и отметили, что автору ролика удалось показать красивыми даже алматинские пробки:

"Прекрасно".

"Моя любовь".

"Прекрасная Алматы".

"Алматы – любовь моя".

"Ого, что за длинная пробка".

"Как ты красиво показал наши пробки".

"Алматы – классный город, мне очень понравился".

"Мой Алматы, в пробках которого можно найти свою судьбу и исцелить сердце".

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