Выяснилось, с кем живет Пётр Чернышёв после смерти Анастасии Заворотнюк

Полтора года спустя после смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк ее супруг, фигурист Пётр Чернышёв, остается верен покойной жене и бережно хранит вещи в их доме так, как было при ее жизни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет KP.RU, жилье фигуриста можно назвать "музеем актрисы", поскольку там все сохранено в неизменном виде.

"Пётр один, у него никого нет и, как мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище", – рассказала певица Алена Кравец.

По словам артистки, младшей дочери пары Миле было всего пять лет, когда не стало мамы, но девочка помнит и знает ее по фотографиям.

"Фильмы с Заворотнюк ей пока не показывают, ждут, когда станет старше. Но Милу часто привозят на могилу мамы", – пояснила Кравец.

Девочка окружена заботой отца, брата, сестры и бабушки, которые относятся к ней как к "маленькой принцессе". Мила растет артистичной и веселой.

Актриса "Моей прекрасной няни" скончалась 29 мая 2024 года после тяжелой борьбы с глиобластомой. Ей было 53 года.

