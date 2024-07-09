Анна Заворотнюк прервала молчание после смерти матери

Дочь умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь. Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками кадрами с мастер-класса по гончарному делу, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимкам на странице в Instagram она уточнила:

"Очень медитативно и расслабляюще провели несколько часов. Кредо по жизни – пройдет пора ненастная и обязательно наступит утро ясное".

Фото Instagram/stories/anna_zavorotnyuk

Ранее наследница актрисы заявила, что является продолжением своей матери и ей следует "просто жить дальше".

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Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении многих лет боролась с раком головного мозга, умерла ночью 30 мая 2024 года. Заслуженной артистке России было 54 года. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

После смерти Анастасии Заворотнюк в Сети опубликовали архивное видео проб актрисы на роль в "Моей прекрасной няне".