Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что досталось семье Анастасии Заворотнюк после ее смерти

Что досталось семье Анастасии Заворотнюк после ее смерти , фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 20:50 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
Российский фигурист Петр Чернышев, вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, подал иск против застройщика из-за квартиры, доставшейся ему после смерти жены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета "Комсомольская правда",  Чернышев обвинил девелопера в нарушении обязательств перед участниками долевого строительства, вероятно, из-за задержек в сдаче новостройки. По информации издания, речь идет о многоквартирном доме в Москве.

Кроме того, Заворотнюк владела несколькими объектами недвижимости, которые теперь перейдут ее семье. У актрисы было две квартиры в Москве: на улице Мытной и улице Улофа Пальме. Каждая из этих квартир стоит не менее 60 миллионов рублей и была передана ее старшей дочери и старшему сыну.

Также у Заворотнюк был загородный дом площадью 682 квадратных метра в элитном поселке Крекшино в Подмосковье, который она завещала своей матери и младшей дочери. Этот объект оценивается в 120 миллионов рублей. Помимо этого, актриса владела участком земли в Сочи.

Ранее сообщалось, что дочь умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь. Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками кадрами с мастер-класса по гончарному делу. 

Читайте также

Ерканат Садуханов
Учитель из области Абай работает над новой песней испанской певицы Rosalia
Айсулу Омарова
Россия Заворотнюк Анастасия 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага на сцене
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Мама Кайрата Нуртаса упрекнула Жулдыз Абдукаримову
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Нурлан Коянбаев показал дом, в котором прошло его детство
Пандус для общественного транспорта, общественный транспорт, дорога
Алматинцам пообещали "бесплатный" проезд: в транспортной компании сделали заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: