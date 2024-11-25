53-летнюю Марину Федункив поздравляют с рождением первенца
Слухи о том, что резидент Comedy Woman и ее третий супруг, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые станут родителями появились еще летом 2024 года. Тогда коллеги ведущей со съемочной площадки подчеркнули, что беременность уже невозможно скрыть, несмотря на просторные наряды.
И уже в ноябре СМИ громко заявили о том, что блогер познает все радости нового статуса материнства.
В соцсетях комментаторы активно поздравляют новоиспеченную маму. Но Федункив продолжает тщательно скрывать данные о семейной жизни.
- Вы заслужили! Вы выстрадали! Это ваше счастье! Здоровья, здоровья и здоровья!
- С рождением первенца! Здоровья и маме и младенцу.
- Мариночка, а малыша покажете? Все вас любят.
- Марина, поздравляем вас с вашей долгожданной мечтой. Пусть малыш растет здоровым и счастливым на радость родителям!
- Поздравляю вас с рождением первенца.
- Шикарно выглядите после родов!
- С рождением ребенка! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего, – пишут пользователи Сети.
В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена, который моложе ее на 13 лет.
Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности. К тому же, супруг не привык к публичности, поэтому старается ее избегать.