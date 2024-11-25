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53-летнюю Марину Федункив поздравляют с рождением первенца

53-летнюю Марину Федункив поздравляют с рождением первенца, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:16 Фото: Instagram/marina_phedunkiv
Российская комедийная актриса Марина Федункив впервые стала мамой. По крайней мере, об этом заявляют многочисленные артисты и источники из близкого окружения звезды сериала "Реальные пацаны". Сама же Федункив продолжает хранить молчание, сообщает Zakon.kz.

Слухи о том, что резидент Comedy Woman и ее третий супруг, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые станут родителями появились еще летом 2024 года. Тогда коллеги ведущей со съемочной площадки подчеркнули, что беременность уже невозможно скрыть, несмотря на просторные наряды.

И уже в ноябре СМИ громко заявили о том, что блогер познает все радости нового статуса материнства.

В соцсетях комментаторы активно поздравляют новоиспеченную маму. Но Федункив продолжает тщательно скрывать данные о семейной жизни.

  • Вы заслужили! Вы выстрадали! Это ваше счастье! Здоровья, здоровья и здоровья!
  • С рождением первенца! Здоровья и маме и младенцу.
  • Мариночка, а малыша покажете? Все вас любят.
  • Марина, поздравляем вас с вашей долгожданной мечтой. Пусть малыш растет здоровым и счастливым на радость родителям!
  • Поздравляю вас с рождением первенца.
  • Шикарно выглядите после родов!
  • С рождением ребенка! Крепкого здоровья и всего самого наилучшего, – пишут пользователи Сети.

В 2021 году артистка вышла замуж за бизнесмена, который моложе ее на 13 лет.

Федункив не часто делится семейными снимками из-за критики общественности. К тому же, супруг не привык к публичности, поэтому старается ее избегать.

Анастасия Московчук
Россия 2024 год Социальные сети Артисты Фанаты Беременность Шоу-бизнес Семья
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