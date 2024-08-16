77-летний Бари Алибасов прокомментировал слухи о новой болезни
Фото: Instagram/alibasov_nana
Советский и российский музыкант Бари Алибасов опроверг информацию, распространяющуюся в социальных сетях, о том, что ему якобы грозят "деменция и повторный инсульт", сообщает Zakon.kz.
По мнению композитора, журналисты придумывают эти небылицы, чтобы "как-то обратить на себя внимание".
В разговоре с изданием RT основатель группы "На-На" отметил: "Вообще, я умер, меня больше нет".
"Чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают. Не знаю, я нормально, хорошо себя чувствую".Бари Алибасов
Кроме того, и супруга продюсера Елена Калинина заявила, что семье сейчас "не до болезни".
Как отмечено в публикации издания Super.ru, женщина попросила журналистов впредь не докучать семье вопросами про болезнь продюсера, поскольку сейчас они занимаются ремонтом.
Об очередном браке Алибасова стало известно в начале 2024 года. Экс-супруга неугомонного Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина не смогла остаться в стороне и отреагировала на это известие.
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