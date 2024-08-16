77-летний Бари Алибасов прокомментировал слухи о новой болезни

Советский и российский музыкант Бари Алибасов опроверг информацию, распространяющуюся в социальных сетях, о том, что ему якобы грозят "деменция и повторный инсульт", сообщает Zakon.kz.

По мнению композитора, журналисты придумывают эти небылицы, чтобы "как-то обратить на себя внимание".

В разговоре с изданием RT основатель группы "На-На" отметил: "Вообще, я умер, меня больше нет".

"Чего только не придумают про меня. Наверное, им нравится моя реакция на то, что они рассказывают. Не знаю, я нормально, хорошо себя чувствую". Бари Алибасов

Кроме того, и супруга продюсера Елена Калинина заявила, что семье сейчас "не до болезни".

Как отмечено в публикации издания Super.ru, женщина попросила журналистов впредь не докучать семье вопросами про болезнь продюсера, поскольку сейчас они занимаются ремонтом.

Об очередном браке Алибасова стало известно в начале 2024 года. Экс-супруга неугомонного Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина не смогла остаться в стороне и отреагировала на это известие.