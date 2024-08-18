Умер французский актер Ален Делон

О смерти знаменитого французского актера Алена Делона стало известно утром, 18 августа. Он скончался в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Ранее кинозвезде XX века диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. Французские СМИ писали, что он почти не выходил из дома.

Весной 2022 года Делон заявил, что не хочет становиться немощным стариком и страдать от болезней. Артист выразил желание уйти из жизни с помощью эвтаназии.

В январе 2024 года суд ограничил Делона в дееспособности после обращения адвокатов актера и его дочери Анушки. В СМИ уточняли, что он сохраняет возможность осуществлять большинство ежедневных действий самостоятельно, за исключением важных, таких как сделки по продаже недвижимости. Эти обязанности возложили на специально назначенного судом представителя, личность которого не разглашается.

Последние прижизненные фото актера дочь опубликовала в своем Instagram 14 июля. На кадрах Алена Делона приводит в порядок парикмахер. Девушка подписала трогательные снимки:

"Потому что что бы ни случилось, как говорится "шоу должно продолжаться". Делон всегда будет Делоном. Всегда красив. Всегда безупречен. Всегда элегантен. Как хорошее вино".

Анушка Делон часто баловала поклонников отца редкими фото с ним. Один из самых элегантных снимков дочери вместе с актером она разместила в соцсетях 25 июня 2024 года.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в южном пригороде Парижа. Его детство прошло в небольшом соседнем городке Бур-ла-Рен, куда родители актера переехали за несколько лет до рождения сына.

В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".