Дочь Алена Делона показала редкие фото отца через месяц после его смерти
Фото: Instagram/anouchkadelon
Спустя ровно месяц после смерти культового французского актера Алена Делона его дочь Анушка почтила его память и размеcтила ряд снимком и видео. Артист умер 18 августа в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.
Актриса оставила пронзительный пост, обращаясь к отцу.
"Месяц без тебя, без наших моментов. И так будет до конца... Как прекрасно было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным", – написала она.
В продолжении она отметила, что "каждый день около полудня у меня возникает рефлекторное желание позвонить папе".
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О смерти Алена Делона стало известно утром 18 августа 2024 года.
В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".
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