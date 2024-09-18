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Дочь Алена Делона показала редкие фото отца через месяц после его смерти

Дочь Алена Делона показала редкие фото отца через месяц после его смерти, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 18:07 Фото: Instagram/anouchkadelon
Спустя ровно месяц после смерти культового французского актера Алена Делона его дочь Анушка почтила его память и размеcтила ряд снимком и видео. Артист умер 18 августа в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Актриса оставила пронзительный пост, обращаясь к отцу.

"Месяц без тебя, без наших моментов. И так будет до конца... Как прекрасно было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным", – написала она.

В продолжении она отметила, что "каждый день около полудня у меня возникает рефлекторное желание позвонить папе".

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О смерти Алена Делона стало известно утром 18 августа 2024 года.

В 1957 году вышел первый фильм с участием актера "Когда вмешивается женщина". В 1960-м случился его прорыв после фильма "На ярком солнце". Затем были "Рокко и его братья" и "Леопард". Последний принес Делону номинацию на "Золотой глобус".

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