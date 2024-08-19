Сельский учитель из Казахстана написал биты для мирового хита
Фото: Instagram/eraholic
Учитель биологии из села Карааул Абайской области Ерканат Садуханов написал биты для трека New Woman, исполненный супер звездной коллаборацией бывшей участницы К-pop группы "Black Pink" LaLisa Manoban и латиноамериканской супер звезды Rosalia, сообщает Zakon.kz.
Также Ерканат спродюсировал часть этого трека. О новом проекте учитель-музыкант рассказал 16 августа на своей странице в Instagram. За двое суток после релиза видео на новый хит набрало свыше 35 млн просмотров на YouTube.
Весной этого года он написал музыку для нового альбома певицы Dua Lipa.
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