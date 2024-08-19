Сельский учитель из Казахстана написал биты для мирового хита

Учитель биологии из села Карааул Абайской области Ерканат Садуханов написал биты для трека New Woman, исполненный супер звездной коллаборацией бывшей участницы К-pop группы "Black Pink" LaLisa Manoban и латиноамериканской супер звезды Rosalia, сообщает Zakon.kz.

Также Ерканат спродюсировал часть этого трека. О новом проекте учитель-музыкант рассказал 16 августа на своей странице в Instagram. За двое суток после релиза видео на новый хит набрало свыше 35 млн просмотров на YouTube.

Весной этого года он написал музыку для нового альбома певицы Dua Lipa.