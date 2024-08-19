Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сельский учитель из Казахстана написал биты для мирового хита

Музыка, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 06:45 Фото: Instagram/eraholic
Учитель биологии из села Карааул Абайской области Ерканат Садуханов написал биты для трека New Woman, исполненный супер звездной коллаборацией бывшей участницы К-pop группы "Black Pink" LaLisa Manoban и латиноамериканской супер звезды Rosalia, сообщает Zakon.kz.

Также Ерканат спродюсировал часть этого трека. О новом проекте учитель-музыкант рассказал 16 августа на своей странице в Instagram. За двое суток после релиза видео на новый хит набрало свыше 35 млн просмотров на YouTube.

Весной этого года он написал музыку для нового альбома певицы Dua Lipa.

Читайте также

Наследство
Стало известно о распределении наследства Алена Делона
Почему приостановили съемки фильма об Алие Молдогуловой
Почему приостановлены съемки фильма об Алие Молдагуловой
Ален Делон
Умер французский актер Ален Делон
Алия Абди
Абайская область Казахстан 2024 год Хорошие новости Музыка Электронная музыка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
в Жамбылской области простились с погибшими в ДТП полицейскими
В Жамбылской области простились с полицейскими, погибшими в страшном ДТП
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: