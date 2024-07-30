Маму Кайрата Нуртаса призвали отпустить сына "из клетки"

Известный казахстанский продюсер Гульзира Айдарбекова продолжает публиковать совместные видео с сыном. На них популярный певец Кайрат Нуртас всегда представлен в главной роли, сообщает Zakon.kz.

К примеру, на ее личной странице в Instagram 29 июля 2024 года размещен ролик, на заставке которого Нуртас, стоя на коленях, целует руки матери. Также представлены кадры с семейного отдыха на Алаколе и выступлений артиста.

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"Да благословит Бог моего сына!" – говорится в подписи.

Комментаторов смутило такое заявление и они обращаются к Айдарбековой с просьбой отпустить сына от себя.

Кайрат с самого начала был бизнес-проектом для нее. Она никогда и никому его не отдаст. И все равно, что через лет 10 он очнется, захочет к семье, а будет поздно.

Мама, сыну уже 35 лет...

У него семья, взрослые дети! Отпустите наконец-то! Столько лет у вас в клетке, может, хватит?! Ему нужна своя семья.

Мама – это святое. Никто не спорит. Но давайте пойдем дальше: ему 35. Он глава семейства. Надо просто уважать его выбор. Мудрости наберитесь и отпустите в семью его.

Вы прям зациклены. Я теперь не удивляюсь, почему он развелся.

Психологически нет разделения. Мужчина должен быть со своей семьей.

Про жену, про детей забыл. Отпустите уже Кайрата... – отмечают пользователи Сети.

Есть и те, кто поддерживает маму и просит не вмешиваться в чужую семью.

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В начале июня Айдарбекова уже вступалась за Нуртаса. Тогда она ответила всем недоброжелателям, которые считают, что он слишком близок к матери.