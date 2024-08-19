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Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров

Молодая жена 78-летнего Евгения Петросяна ответила на главный вопрос хейтеров, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 16:50 Фото: Instagram/oks.foto
Хейтеры не один раз критиковали наряды молодой супруги 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна. Наконец 35-летняя Татьяна Брухунова решила им ответить, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram 19 августа 2024 года она поделилась образами из отпуска.

Затем в Stories она показала вопрос, который ей задала одна из подписчиц: "Вы очень красивая, почему вы одеваете бабскую одежду, которая вас портит? Мода – это не то, чтобы натянуть модную вещь, модно, когда тебе идет эта вещь".

"Под сегодняшним постом я получила вот такой комментарий... Я не буду обсуждать интеллектуальные возможности этого человека и понимание того, что непрошеный совет – это ужасно, опустим. Потому что все это очевидно. У меня всегда в голове только один вопрос, когда человек такое пишет, он наверняка себе представляет, как бы он сделал... Ни один из вот этих людей, которые оставляют такие странные комментарии, не написал мне, как надо. То есть говорят: "Плохо", а вот как надо, не говорят", – ответила возмущенная Татьяна Брухунова.

Ранее Татьяна Брухунова заявила, что именно с ней Евгений Петросян обрел настоящую семью.

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