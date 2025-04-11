Лепс опубликовал новое фото с 19-летней невестой

Российский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и бизнесмен Григорий Лепс порадовал поклонников новой публикацией с молодой невестой, сообщает Zakon.kz.

Совместное фото с 19-летней Авророй Кибой 62-летний народный артист РФ опубликовал в Instagram сегодня, 11 апреля 2025 года.

"Вчера с Авророй побывали на премии ЖАРА Music Awards 2025! Поздравляем победителей", – написал под публикацией Григорий Лепс.

Подписчики назвали пару Лепса и Кибы классной. Некоторые из них похвалили Аврору за скромный наряд:

"Классные!"

"Классная пара, Гриня! Так держать".

"Оказывается, может скромно наряжаться".

Ранее молодая невеста Григория Лепса рассказала, на какой стадии подготовка к свадьбе. Также Аврора Киба раскрыла, чем ее покорил 62-летний артист.