Лепс опубликовал новое фото с 19-летней невестой
Фото: Instagram/gvleps
Российский эстрадный певец, композитор, музыкальный продюсер и бизнесмен Григорий Лепс порадовал поклонников новой публикацией с молодой невестой, сообщает Zakon.kz.
Совместное фото с 19-летней Авророй Кибой 62-летний народный артист РФ опубликовал в Instagram сегодня, 11 апреля 2025 года.
"Вчера с Авророй побывали на премии ЖАРА Music Awards 2025! Поздравляем победителей", – написал под публикацией Григорий Лепс.
Подписчики назвали пару Лепса и Кибы классной. Некоторые из них похвалили Аврору за скромный наряд:
- "Классные!"
- "Классная пара, Гриня! Так держать".
- "Оказывается, может скромно наряжаться".
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Ранее молодая невеста Григория Лепса рассказала, на какой стадии подготовка к свадьбе. Также Аврора Киба раскрыла, чем ее покорил 62-летний артист.
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