За домашнее насилие задержали американского актера и отпустили под крупный залог
Фото: Instagram/michaelmadsenofficial
В Малибу актера Майкла Мэдсена, известного по ролям в фильмах Квентина Тарантино, по обвинению в домашнем насилии задержала полиция, сообщает Zakon.kz.
Звезду "Бешеных псов" и "Убить Билла" обвиняют в том, что он толкнул свою жену во время ссоры, а затем выгнал ее из дома. Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что это была жена актера ДеАнна Мэдсен. Об этом передает Variety.
Фото: X/Naija_PR
66-летний актер внес залог в размере 20 тыс. долларов, после чего его освободили из‑под стражи.
"Это была размолвка между Майклом и его женой, которая, как мы надеемся, разрешится положительно для них обоих", – сообщил изданию представитель Мэдсена.
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