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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Бешеных псов" и "Убить Билла" Майкл Мэдсен найден мертвым в своем доме

умер Майкл Мэдсен, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 22:47 Фото: Instagram/michaelmadsenofficial
Полиция нашла известного американского актера Майкла Мэдсена в его доме в Малибу без признаков жизни, сообщает Zakon.kz.

По информации издания FOX 32, об этом заявили в Департаменте шерифа округа Лос-Анджелес. О причинах гибели артиста не сообщается. Актеру было 67 лет.

Майкл Мэдсен был знаковым актером Голливуда. Он снялся в 170 фильмах. Широкой публики стал известен благодаря ролям в таких проектах как "Донни Броско", "Бешеные псы", "Убить Билла: Часть1", "Город грехов" и "Омерзительная восьмерка".

Команда артиста рассказала о том, что артист планировал выпустить новую книгу под названием "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы вне закона".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Звездных войн" и "Острых козырьков" Кеннет Колли.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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