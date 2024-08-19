Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стало известно о распределении наследства Алена Делона

Наследство, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 06:15 Фото: X/saminttea
Из трех детей покойного актера, большую половину его состояния предсказуемо получит дочь Аннушка, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с французским законодательством, которое не позволяет родителям лишать своих детей наследства, имущество актера Алена Делона еще при его жизни было разделено на четыре равных части, пишет The Guardian. Каждая составляет 25% от состояния умершего, которое по разным оценкам составляет до 300 млн. евро.

У него трое детей. При жизни актер решил, что оставшиеся 25% он передаст своей дочери Анушке. Таким образом, она получит половину его состояния. Это несправедливо, но сыновья актера публично заявили, что оспаривать его не собираются и войны за наследство не будет.

О смерти знаменитого французского актера Алена Делона стало известно утром, 18 августа. Он скончался в возрасте 88 лет.

Читайте также

Почему приостановили съемки фильма об Алие Молдогуловой
Почему приостановлены съемки фильма об Алие Молдагуловой
Ален Делон
Умер французский актер Ален Делон
Певец Shaman прокомментировал ситуацию
Певец SHAMAN ответил, зачем прилюдно поцеловал исполнительницу Мию Бойку
Алия Абди
Франция 2024 год Деньги Актеры Семья
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейский погиб в ДТП
Многодетный отец: что известно о погибшем в ДТП в Жамбылской области полицейском
Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа
Новые функции в ватсапе
В WhatsApp появились новые функции
Мобильные телефоны
Фанат Nokia попал в Книгу рекордов Гиннесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: