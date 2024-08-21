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51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына

51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 19:38 Фото: Instagram/koroleva__star
Российская эстрадная певица Наташа Королёва сегодня, 21 августа 2024 года, поделилась с поклонниками радостной новостью – единственный сын артистки Архип связал себя узами брака с возлюбленной Мелиссой Валынкиной, сообщает Zakon.kz.

Об этом 51-летняя заслуженная артистка РФ рассказала в Instagram.

Оказалось, Королёва с супругом Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко) не зря выбрала именно сегодняшнюю дату.

"21 августа 21 год совместной жизни с Тарзаном!!! В Год семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу!!!" – написала под публикацией радостная Наташа.

2020 год стал непростым для певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко. Тогда на телевидении объявилась некая Анастасия Шульженко, которая назвала себя любовницей Тарзана и предоставила доказательства многократных измен стриптизера. Коллеги певицы и ее фанаты были в шоке от случившегося. Никто не знал, что будет дальше с семьей и сможет ли Наташа простить нерадивого мужа. Позднее Тарзан признался в содеянном, публично покаялся и сделал предложение Королевой. Таким образом он решил начать все с начала и проститься с грязным прошлым. В конце декабря пара объявила, что спустя 20 лет совместной жизни они вновь женятся.

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