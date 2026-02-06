#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Сына Наташи Королёвой заметили с женой-стриптизершей в Таиланде

Сын российской певицы Наташи Королёвой и его жена Мелисса Волынкина , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2026 04:32 Фото: Instagram/melissa_foxs_
Сын российской певицы Наташи Королёвой Архип Глушко и его жена Мелисса Волынкина показали в соцсетях, как проводят отпуск в Таиланде. Пара поселилась в фешенебельном отеле, сообщает Zakon.kz.

Достоянием подписчиков молодых блогеров стали кадры, где влюбленные веселятся в бассейне во время отдыха.

Фото: Instagram/melissa_foxs_

Сама звездная свекровь, Наташа Королёва, недавно призналась, что помогает невестке поддерживать имидж и отдала ей свои старые наряды в виде кутюрных маленьких платьев и шуб.

Ранее 42-летняя Алсу восхитила фанатов.

Аксинья Титова
Читайте также
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
12:58, 31 августа 2024
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Невестка Наташи Королёвой перенесла две операции
04:45, 08 апреля 2025
Невестка Наташи Королёвой перенесла две операции
51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына
19:38, 21 августа 2024
51-летняя Наташа Королёва женила единственного сына
