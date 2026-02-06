Сына Наташи Королёвой заметили с женой-стриптизершей в Таиланде
Фото: Instagram/melissa_foxs_
Сын российской певицы Наташи Королёвой Архип Глушко и его жена Мелисса Волынкина показали в соцсетях, как проводят отпуск в Таиланде. Пара поселилась в фешенебельном отеле, сообщает Zakon.kz.
Достоянием подписчиков молодых блогеров стали кадры, где влюбленные веселятся в бассейне во время отдыха.
Сама звездная свекровь, Наташа Королёва, недавно призналась, что помогает невестке поддерживать имидж и отдала ей свои старые наряды в виде кутюрных маленьких платьев и шуб.
