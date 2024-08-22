Арман Давлетяров высказался о том, что не сам выбрал жену

Заслуженный деятель Казахстана, российский медиаменеджер Арман Давлетяров сегодня, 22 августа 2024 года, празднует годовщину своей свадьбы, сообщает Zakon.kz.

В честь этого события он опубликовал пост-обращение к жене.

"Сегодня исполняется 21 год с того дня, как мы стали мужем и женой. Этот день – не просто дата, а символ того пути, который мы прошли вместе. Начав почти незнакомыми друг другу, мы доверились воле наших родителей, и теперь я понимаю, насколько мудрым было это решение. Время показало, что их выбор был благословен. За эти годы мы создали семью, в которой растут пятеро замечательных детей, и мы по-настоящему счастливы", – написал Давлетяров в Instagram.

Он продолжил, что семья – это больше, чем просто совместная жизнь. Чтобы она была крепкой, необходимы уважение и вера. Уважение друг к другу, к нашим родителям и нашим детям. Это основа, на которой строится гармония в доме.





"Сегодня, оглядываясь на этот 21 год, я с особым чувством благодарности понимаю, как важно было довериться судьбе и родительской мудрости. Спасибо Всевышнему за нашу семью, за любовь и за тот путь, который мы прошли и продолжаем идти вместе. Спасибо тебе, моя родная Мавжуда, за твою любовь, верность и поддержку. Это взаимно", – резюмировал Арман Давлетяров.

В разных интервью он рассказывал, что жену ему выбрала мама.

"К 33 годам я все еще не был женат. И вот однажды мне звонит мама: "Сынок, мне уже почти 70, если со мной что-нибудь случится, ты же останешься совсем один! Женись уже на ком хочешь – мне даже не так важно, казашкой она будет или нет". Я растрогался и сказал: "Мам, как скажешь". "А давай, мы тебе сами найдем хорошую невесту из нашего рода? Если найдем, ты женишься?" – продолжала она. Я, чтобы маму успокоить, сказал: "Конечно". Проходит несколько дней, мне звонят и говорят: "Нашли! Срочно прилетай в Ташкент". Что делать – лечу. После долгого перелета захожу в чей-то двор, какие-то павлины, фонтаны – я уставший, все как в тумане. Мне говорят: "Сейчас выйдет девушка, ты обрати на нее внимание, только не рассматривай, как ты привык – по-московски, а просто скажи, понравится она тебе или нет". Смотрю, идет девушка... Сейчас порой говорю жене: "Мне казалось, ты в тот момент шла с кувшином". А она поправляет: "Да с каким кувшином – я шла с чайником!" – рассказывал Арман о знакомстве с будущей женой.

В итоге они поженились.

13 августа 2024 года ему исполнилось 53 года. В этот день он раскрыл интересный факт о своем дне рождения.