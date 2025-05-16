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Культура и шоу-бизнес

8-летняя дочь Кыдырали и Каракат покорила фанатов звездных родителей

8-летняя дочь Кыдырали и Каракат покорила фанатов звездных родителей, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 20:26 Фото: Instagram/kydyrali_bolman
В одной из самых образцовых семей казахстанского шоу-бизнеса Кыдырали Болманова и Каракат Абильдиной 15 мая 2025 года отметили важный праздник – 8-летие дочери Аялы, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 47-летняя певица показала, как семья поздравила именинницу с днем рождения.

"Моя 8-я весна ждала с такими сюрпризами", – написала под публикацией Абильдина.

Затем Каракат поделилась кадрами, где позировала с 60-летним супругом, а компанию родителям составили шестеро детей: четыре сына (Бекболат, Иманали, Нурали, Айсултан) и двое дочерей (Аяла, Айзада).

Тем временем и сама именинница опубликовала ролики, снятые в честь ее дня рождения.

"Добро пожаловать мои 8 лет!" – подписала трендовое видео с короной Аяла.

Также она рассказала, что отметила день рождения не только в кругу семьи, но и с друзьями.

"Этот день навсегда останется в моей памяти. Хочу поблагодарить всех моих друзей, кто пришел меня поздравить", – написала Аяла.

Поклонники Кыдырали и Каракат поздравили их дочь с днем рождения, а также были очарованы ее красотой:

  • "С днем рождения, красивая и умная Аялека".
  • "С днем рождения, Аялашка! Светлого будущего тебе".
  • "Моя жанымка, поздравляю с днем рождения! Будь счастлива".
  • "Аялека, красавица, поздравляю с днем рождения! Пусть твое будущее будет наполнено яркими, радостными сюрпризами! Будь счастлива!"

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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