Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену

23 августа в городе Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного артиста, сообщает Zakon.kz.

Сам Губин не пел, но смог послушать выступления своих коллег, которые исполнили его хиты. Появление артиста в Сочи стало настоящим событием.

Уже долгие годы он не выходит на сцену из-за серьезной болезни. Выяснилось, что громкие звуки вызывают у него болевые ощущения.

Накануне концерта Губин обратился к молодым исполнителям.

"Не сдавайтесь, дерзайте, ищите себя. Но ищите себя, не старайтесь повторять, старайтесь вставлять что-то от себя. Иначе если нет своего лица в вокале, в поведении на сцене, значит, ищите его", – посоветовал певец.

Там же в Сочи 55-летний Филипп Киркоров продемонстрировал накачанные бицепсы и "забитые" татуировками руки.