Игорь Крутой показал реакцию Андрея Губина на исполнение его хитов в Сочи

На прошлой неделе в Сочи в рамках международного песенного конкурса "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею певца Андрея Губина. Организатор конкурса – известный композитор и пианист Игорь Крутой – поделился кадрами с авторского концерта, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 70-летний композитор отметил талант юбиляра.

"Даже не верится, что Андрюше Губину – 50… Талант юбиляра бесспорен, и об этом красноречиво говорит количество написанных им хитов, живущих и по сей день… Он, может, как никто другой, заслужил авторский трибьют-концерт на "Новой волне", потому что его голос и песни ассоциируются с эпохой 90-х", – написал Игорь Крутой 26 августа 2024 года.

Пианист также отметил, что во время концерта он сидел рядом с Андреем и "видел, насколько он взволнован вниманием популярных артистов к своему творчеству".

"Хочу пожелать Андрею здоровья и желания вернуться на сцену!" – добавил Игорь Крутой.

Комментаторы поблагодарили композитора за организацию творческого вечера и понадеялись на скорое возвращение Андрея Губина на сцену:

"Игорь Крутой, вы такой золотой человек!"

"Губину очень нужна была эта поддержка. Надеюсь, она вселила в него надежду и все изменится у него".

"Боже, какой же талант Губин, все песни – хиты, их все знают наизусть! Легенда нашего времени! Ждем возвращения на сцену, Андрей!"

"Такая шикарная идея. Такого талантливого артиста не оставили в стороне. Так приятно слышать его песни, такая мощная поддержка для него".

"Игорь Яковлевич, большое спасибо вам за то, что вы пригласили Губина! Вы вселили в него радость жизни, стимул к его прекрасному творчеству, надежду на будущее! Губин – талант!"

"Низкий поклон вашей маме Светлане Семеновне, хорошего сына воспитала. Люблю вашу маму, очень душевная женщина! Здравия вам, прямо до слез, какой вы стимул дали Андрюше. Думаю, будет теперь новая песня".

Отметим, что хиты Андрея Губина со сцены "Новой волны" исполнили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Панайотов, MIA BOYKA, Amirchik, Люся Чеботина, Александр Ревва и другие.

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23 августа 2024 года в Сочи на песенном конкурсе "Новая волна" состоялся творческий вечер, посвященный юбилею некогда популярного Андрея Губина. Сам певец не пел, но смог послушать выступления коллег, которые исполнили его хиты. Появление 50-летнего исполнителя хита "Такие девушки как звезды" на конкурсе стало настоящим событием, так как уже долгие годы он не выходит на сцену из-за серьезной болезни. Выяснилось, что громкие звуки вызывают у артиста болевые ощущения.