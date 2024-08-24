Перед 3 сентября: Шуфутинский повысил стоимость выступлений до 3 млн рублей

Российский исполнитель песни "3 сентября" Михаил Шуфутинский в преддверии 3 сентября повысил цену на частные выступления, теперь его можно заказать за 3 млн рублей (15 млн 812 тыс. 565 тенге), сообщает Zakon.kz.

24 августа появилась информация, что в 2022 году 45-минутное выступление шансонье стоило 2 млн рублей (10 млн 541тыс. 710 тенге), а в 2023 году уже 2,5 млн.

В райдер артиста входит бутылка 12-летнего односолодового виски и две бутылки многолетнего вина.

В этом году заказать выступление на 3 сентября у Шуфутинского не выйдет, так как у него запланирован концерт в Кремле, однако прайс на выступление артиста все равно повысился.

Хит певца "Третье сентября" вышел в 1994 году. По его словам, она не подходила под репертуар того времени. Певец отметил, что композиция "засвистела" лишь спустя 15 лет.

Ранее стало известно, что Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену.

